طلبوا فدية 30 ألف دولار .. المشدد 15 عاما لـ 5 متهمين بخطف طفل بالإسكندرية

الإسكندرية - محمد عامر:

قضت محكمة جنايات مستأنف الإسكندريةة، بمعاقبة 5 أشخاص بالسجن المشدد 15 عام والزمتهم بالمصاريف الجنائية لاتهامهم بخطف بالتحايل واحتجاز طفل نجل مدير بإحدى الشركات لابتزازه ماديا.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد عبد الحميد الخولي رئيس المحكمة، وعضوية كل من: المستشار محمد سامح عبد الكريم، والمستشار طارق حافظ هريدي، والمستشار شرين فوز الدين، وأحمد الفيومي سكرتير المحكمة.

تعود أحداث القضية المقيدة برقم 9262 لسنة 2024 جنايات قسم شرطة برج العرب، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارا من ضباط قسم شرطة برج العرب يفيد ببلاغ من والد الطفل المجني عليه بقيام المتهمين بخطفه بدائرة القسم.

ووفقا لتحقيقات النيابة العام، فإنه حضر إلى ديوان القسم "ا.ح.ا" مدير بشركة، وقرر خطف نجله "ي.ا.ح"، وتلقيه اتصال هاتفي من الخاطفين لإطلاق سراحه مقابل مبلغ مالي قدره 30 الف دولار كفدية، فأبلغ الشرطة وتم ضبطهم وتحرير نجله.

وتبين أن وراء واقعة الخطف كل من: "س.ا.س" سائق، و"م.ف.خ" صاحب مركز فني، و"م.ر.م" سائق، و"م.ال.د" فني بلاستيك و" ع.م.ع" سمسار، وجرى ضبطهم.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق التي قررت إحالتهم إلى محكمة الإسكندرية التي أصدرت حكمها علي المتهمين.