"تضامن الأقصر" تنظم الندوة التعريفية الأولى لمناسك الحج

الأقصر- محمد محروس:

أقيمت في محافظة الأقصر، اليوم الأربعاء، الندوة التعريفية الأولى لمناسك الحج لحجاج بيت الله الحرام لعام 1446هجرية، وذلك بمقر مكتبة مصر العامة بمدينة الأقصر، بحضور محمد حسين بغدادي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالمحافظة.

وتضمنت الندوة التوعية بفريضة الحج وشرح المناسك وتوضيح كيفية أداء الفريضة، كما تم التوعية باحتياجات كل حاج أثناء الرحلة ابتداءً من تجهيز الحقيبة والاحتياطات الطبية اللازمة والتأكيد على اتباع الإرشادات والإلتزام بتعليمات المشرفين لأداء مناسك الحج في سهولة ويسر، كما تم التعارف بين الحجاج لبث جو من الألفة والمودة بين أفراد بعثة الحج من حجاج ومشرفين، كما تخلل الندوة مجموعة من التساؤلات من جانب الحجاج والتي تم الرد عليها جميعا، كما تطرقت الندوة أيضا الى تفاصيل السكن والإقامة وكل ما يتعلق بتفاصيل رحلة الحج.

وأوضح وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالمحافظة، أن الندوة التعريفية الأولى لمناسك الحج ضمت جميع أفراد بعثة حج الأقصر باستثناء أفراد مركز اسنا، مشيرا إلى أنه سوف يتم تنظيم ندوة تعريفية خاصة لهم بمركز إسنا.

حضر الندوة حسن عثمان وكيل المديرية، وكامل فؤاد منصور مدير إدارة الجمعيات، ومحمود عبد الحميد من إدارة المتطوعين بالمديرية، وأعضاء البعثة الإشرافية لحجاج جمعيات الأقصر لهذا العام وهم حسن الضوي، ومحمود يحيى، وعمر رسلان ، وسماح طنطاوي.