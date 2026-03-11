وجه اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، رؤساء المراكز والأحياء والوحدات المحلية بتكثيف الحملات الرقابية على مواقف السيارات ومحطات الوقود ومستودعات البوتاجاز والأسواق، لضمان الانضباط ومنع أي محاولات لاستغلال المواطنين، وذلك عقب إعلان لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية تعديل أسعار الوقود.

متابعة يومية لضمان الالتزام والتعامل مع المخالفات



وشدد المحافظ على ضرورة المتابعة اليومية لمحطات الوقود للتأكد من وصول الحصص المقررة وعدم التلاعب بها، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية ضد أي مخالفات يتم ضبطها. كما وجه بمتابعة مواقف نقل الركاب والسرفيس لضمان التزام السائقين بالتعريفة الجديدة، وإلزامهم بوضع ملصقات موحدة على الزجاج الأمامي والخلفي توضح الأجرة وخط السير، لضمان الشفافية ومنع التلاعب في التحصيل.

لوحات إرشادية لتعريف المواطنين بحقوقهم



وأكد المحافظ أهمية وضع لوحات إرشادية واضحة بالتعريفة الجديدة داخل جميع المواقف، متضمنة أرقام الشكاوى، لتسهيل التواصل والإبلاغ عن أي تجاوزات، مع التشديد على عدم السماح بخروج أي مركبة من الموقف دون الملصق الرسمي المعتمد للأجرة.

حملات موسعة لمتابعة الالتزام بالتعريفة



وأوضح اللواء محمد علوان أن الوحدات المحلية بمراكز البداري وساحل سليم والقوصية وديروط ومنفلوط وأبوتيج والغنايم وصدفا وأبنوب والفتح ومركز أسيوط، إضافة إلى حي شرق وحي غرب مدينة أسيوط، نفذت حملات مكثفة بالتنسيق مع إدارات التموين وإدارة المواقف، لمتابعة التزام السائقين بالتعريفة الجديدة ومنع أي تجاوزات أو تحصيل مبالغ إضافية من الركاب، مع اتخاذ إجراءات قانونية رادعة ضد المخالفين.

رقابة على محطات الوقود والأسواق لمنع الاحتكار



وأضاف المحافظ أن الحملات شملت المرور على محطات الوقود ومستودعات البوتاجاز للتأكد من توافر المواد البترولية وأسطوانات البوتاجاز وعدم احتكارها أو بيعها بأسعار غير رسمية، بالإضافة إلى تكثيف الحملات على الأسواق ومنافذ بيع السلع الغذائية لمراقبة الأسعار ومنع الممارسات الاحتكارية أو الزيادات غير المبررة.

خطوط ساخنة لتلقي الشكاوى على مدار الساعة



وأشار المحافظ إلى تخصيص عدة خطوط ساخنة لتلقي شكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة من خلال غرفة عمليات المحافظة ومركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة عبر الرقم (114)، أو الأرقام (088/2135670 – 088/2135858 – 088/2135727)، بجانب استقبال الشكاوى عبر “واتس آب” و“تليجرام” على الرقم (01066628906)، وكذلك منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528)، مؤكدًا التعامل الفوري مع أي بلاغات.

لجنة لتحديد التعريفة واستمرار المتابعة الميدانية



يُذكر أن محافظ أسيوط كان قد أصدر قرارًا بتشكيل لجنة تضم ممثلين من المرور والشؤون القانونية وإدارة المواقف لوضع التعريفة الجديدة لوسائل النقل داخل المحافظة وبين مراكزها بعد تعديل أسعار الوقود، مع استمرار غرفة عمليات المحافظة ومركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ في المتابعة والتعامل مع أي مستجدات.