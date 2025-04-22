اليوم.. قطع مياه الشرب عن مدينة بنها 7 ساعات

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية اليوم، عن انقطاع المياه عن مدينة بنها اليوم الثلاثاء، بدءًا من الساعة العاشرة مساءً وحتى الساعة الخامسة فجرًا من غد الأربعاء.

وقالت الشركة في بيان صحفي اليوم، إن الانقطاع يأتي نظرًا لأعمال الغسيل الدوري لشبكات المياه بالمدينة.

وأهابت الشركة بأصحاب المخابز، والمستشفيات، بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع.

وأكدت أنه سيتم إعادة ضخ المياه فور الانتهاء من الأعمال في المواعيد المحددة، وللاستفسار يرجى الاتصال على الخط الساخن 125.