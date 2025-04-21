استعاد رونق العام 1966.. محافظ الإسكندرية: انتهاء تطوير ميدان ساعة الزهور- صور

الإسكندرية – محمد عامر ومحمد البدري:

أعلن الفريق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، اليوم الاثنين، عن الانتهاء من تطوير واستعادة التصميم القديم لميدان ساعة الزهور ليعود إلى شكله القديم عند إنشاءه عام 1966، وذلك تزامنًا مع احتفالات شم النسيم.

وأشار المحافظ، في بيان، إلى أنه سيجري زيادة الإضاءة الخاصة بالميدان وإعادة دهان البلدورات لإبراز الشكل الجمالي للميدان بعد تطويره؛ منوهًا أن مختصين سيقومون بتشغيل الساعة وتطوير أحواض الزهور.

وأوضح أن تطوير ميدان ساعة الزهور خطوة تعكس مدى حرص المحافظة على استعادة الهوية البصرية لعروس البحر الأبيض المتوسط من خلال تطوير واستعادة واجهاتها الحضرية والجمالية.

وأضاف أن أعمال التطوير لم تقتصر على استعادة الهوية البصرية للميدان فحسب، بل تأتي في إطار خطة موسعة لتطوير وتحسين المظهر العام في مختلف ميادين المحافظة ما سيسهم في خلق بيئة حضرية أكثر تميزًا تليق بتاريخ وثقافة الإسكندرية.