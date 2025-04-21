فسحة بـ 20 جنيه.. إقبال المواطنين على واحة حمام موسى السياحية بطور سيناء في شم النسيم (فيديو وصور)

جنوب سيناء – رضا السيد:

توافد مواطنو مدينة الطور بمحافظة جنوب سيناء، وزوارها من المحافظات الأخرى، على منطقة حمام موسى السياحية، اليوم الإثنين، احتفالًا بشم النسيم للاستمتاع بطبيعتها الخلابة، وأجواء الشواء وتناول الفسيخ والرنجة تحت ظلال أشجار النخيل، والمياه الكبريتية التي أثبتت الدراسات أنها تمتلك القدرة على شفاء العديد من الأمراض الجلدية والروماتيزمية.

قال علي حمادة، رئيس مدينة طور سيناء، إن رسوم دخول واحة حمام موسى تبلغ 10 جنيهات للفرد، و20 جنيهًا للأسرة بالكامل، ويجري استخدام هذه النقود في أعمال التنظيف والتطهير الخاصة بحمامات السباحة والمنطقة بالكامل تحت إشراف الوحدة المحلية.

وأوضح رئيس المدينة في تصريح له اليوم، أنه جرى التنسيق مع هيئة الإسعاف ومديرية الأمن، لتمركز سيارة إسعاف بالمنطقة، وتكثيف الدوريات الأمنية لتأمين المواطنين المترددين عليها طبيًا وأمنيًا.

وأكد أنه جرى تحديد مواعيد دخول المواطنين وخروجهم، على أن يتم استقبال المواطنين من الساعة السادسة صباحًا حتى الساعة الخامسة مساءً، وتخصيص ساعة للسيدات بعين المياه الكبرى التي توجد تحت القبة الفخارية، وأخرى للرجال على مدار اليوم، مشيرًا إلى أن أعمال تطهير حمامات السباحة تبدأ بعد خروج المواطنين من المنطقة ومغادرتهم نهائيًا بشكل يومي.

جدير بالذكر أن منطقة حمام موسى تقع على بعد 10 كيلومترات من مدينة طور سيناء على خليج السويس، وتعد المتنفس والمزار المحبب لدى المواطنين وزائريها، كونها تعد موقعًا آمنًا لسباحة الكبار والأطفال في أمان، واللهو بين أشجار النخيل التي يتجاوز عددها 2000 نخلة مثمرة.

وتعد واحة للاستشفاء داخل صحراء المدينة، وتقع أسفل جبل موسى، ويتدفق منها مياه كبريتية لديها قدرة على شفاء العديد من الأمراض الجلدية، والتهاب العظام، والتئام الجروح، كما تضم بحيرة الطحالب التي لديها القدرة على علاج مشاكل الشعر وتجميل البشرة.

وتضم 5 عيون كبريتية تصل درجة حرارتها إلى 37 درجة مئوية، وتقع على مساحة 628 ألف متر مربع، وتضم حمام العيون الكبريتية مغطى بقبة من الطوب الكاتريني لمراعاة خصوصية من ينزلون، ويجري السماح لزوار السيدات فيه ساعة، وساعة للرجال بالتناوب على مدار اليوم، إضافة إلى حمامات السباحة ومقاعد للزوار، كما يضم منطقة شاطئية بمساحة 477 ألف متر مربع، وتضم مجموعة من الغرف السياحية.





