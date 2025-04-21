410 مشروعات متناهية الصغر لدعم الأسر اقتصاديًا في الوادي الجديد

الوادي الجديد – محمد الباريسي:

سلّمت محافظة الوادي الجديد، بالتعاون مع مؤسسة التكافل الاجتماعي، الدفعة الرابعة من المشروعات الداجنة متناهية الصغر، بإجمالي 410 مشروعات، في إطار جهود تمكين الأسر اقتصاديًا وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين.

وأوضح اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، أن المشروعات وُزعت على عدد من الجمعيات الأهلية بالمحافظة، أبرزها جمعية تنمية المجتمع بعين عيش التي تسلمت 260 مشروعًا، تليها جمعية بلاط بـ110 مشاريع، في حين حصلت جمعية الكفاح بمركز الفرافرة على 40 مشروعًا.

وأكد الزملوط أن هذه المبادرة تُعد جزءًا من رؤية المحافظة لتوفير فرص عمل وتعزيز دور الأسر كقوة إنتاجية في المجتمع.