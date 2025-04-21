طقس حار يؤجل احتفالات شم النسيم إلى ساعات الليل في السويس (صور)

السويس - حسام الدين أحمد:

أثرت درجات الحرارة المرتفعة ونسبة الرطوبة على حركة المواطنين في محافظة السويس خلال احتفالات شم النسيم.

بحسب بيانات هيئة الأرصاد، سجلت المحافظة درجة حرارة بلغت 31 درجة مئوية في الظل خلال فترة الظهيرة، بينما ساهمت نسبة الرطوبة المرتفعة في رفع الشعور بدرجات الحرارة الفعلية، في ظل نشاط خفيف للرياح.

في الوقت نفسه، استقر ارتفاع الأمواج في خليج السويس عند مستوى يتراوح بين 1.5 إلى 2 متر، نتيجة تأثير الرياح القادمة من الاتجاهين الشمالي الغربي والشمالي الشرقي.

وبفعل الطقس الحار، بدت شوارع ومتنزهات السويس شبه خالية، خصوصًا ممشى أهل السويس الذي يمتد بمحاذاة طريق بورتوفيق، حيث غابت مظاهر التجمع المعتادة خلال هذه المناسبة، بما في ذلك جلوس الأسر لتناول وجبات الأسماك المملحة في المساحات الخضراء.

في المقابل، لجأ عدد من الأسر إلى اختيار أماكن توفر الظل، خاصة في الحديقة الفرنساوي، التي تتميز بأشجارها الكثيفة، في محاولة لتجنب حرارة الشمس وقضاء جزء من يومهم في الهواء الطلق قبل حلول ساعات المساء، حيث من المتوقع أن تشهد المتنزهات إقبالًا أكبر مع اعتدال درجات الحرارة.