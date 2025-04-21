متنزهات خاوية.. الحرارة تعزل أهالي الوادي الجديد عن أجواء شم النسيم (صور)

الوادي الجديد - محمد الباريسي:

أجبرت درجات الحرارة المرتفعة، التي بلغت نحو 40 درجة مئوية، سكان محافظة الوادي الجديد، لا سيما في واحة الخارجة، على البقاء داخل منازلهم خلال احتفالات شم النسيم هذا العام، تجنبًا لضربات الشمس والإجهاد الحراري.

رصد "مصراوي" خلو الشوارع من المارة خلال ساعات النهار، فيما اقتصر الحضور في الحدائق العامة ومراكز الشباب والحقول على أعداد محدودة. وتوقع بعض الأهالي أن تزداد الحركة في ساعات الليل بعد انكسار موجة الحر.

في السياق ذاته، أكد اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، استمرار حالة الاستعداد القصوى على مستوى المحافظة، مشيرًا إلى جاهزية الجهات التنفيذية وتفعيل غرف العمليات، لضمان سير الأجواء الاحتفالية بأمان.

وشدد الزملوط على متابعة توافر الخدمات الأساسية وتيسيرها للمواطنين خلال فترة الأعياد.

يُذكر أن الهيئة العامة للأرصاد الجوية كانت قد حذرت في تقارير سابقة من التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال ذروة النهار، خصوصًا في المناطق الجنوبية والصحراوية، داعيةً إلى شرب كميات كافية من المياه وارتداء ملابس قطنية فاتحة.