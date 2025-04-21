بعد توبيخ المحافظ.. شركة النظافة ترد على انخفاض مستوى الخدمة ببورسعيد: "اعذرونا" -صور

بورسعيد - طارق الرفاعي:

أصدرت الشركة المسئولة عن نظافة محافظة بورسعيد، بيانًا، اليوم الاثنين، للرد على انخفاض مستوى النظافة بالمحافظة، في ظل توبيخ اللواء أركان حرب محب حبشي، محافظ بورسعيد، لهم، لأكثر من مرة، والاستياء الشديد بين المواطنين من انتشار تلال القمامة في كافة الأحياء.

وجاء نص البيان:"رسالة حب وتوضيح لكل أهالي بورسعيد الكرام..إحنا موجودين لخدمتكم ولو لسه فيه أخطاء اعذرونا لأننا زيكم عاوزين بورسعيد ترجع لكامل رونقها، بنذل قصارى جهدنا لخدمتكم وإرضائكم وبنسابق الزمن عشان نحفظ شوارع بورسعيد ومناطقها الداخلية .. مش زى ما الصورة واصله لحضراتكم اننا بنشتغل شوارع رئيسية. بنواجه تحديات وعقبات لكن بإذن المولى ودعمكم هنتغلب عليها وأي بلاغ هيوصل لصفحتنا سيتم إزالته في أسرع وقت".

يشار إلى أنه تسود حالة من الاستياء الشديد بين أهالي محافظة بورسعيد من الانخفاض الملحوظ في مستوى النظافة، وانتشار القمامة بشكل غير مسبوق بكافة أحياء بورسعيد.

وكان محافظ بورسعيد، وجه مسئولي شركة النظافة، لأكثر من مرة خلال جولاته اليومية الميدانية لمتابعة الخدمات المقدمة للمواطنين.

ولاحظ المحافظ، يوم 21 أبريل الماضي، خلال مروره بشارع الأمين والصباح نطاق حي المناخ، انخفاض مستوى النظافة في المنطقة فاستدعى مشرف المنطقة بشركة النظافة قائلا له: "ده منظر شارع؟ هو حضرتك مش شايف معايا؟.. أنتم جايين تعملوا ايه أنا عايز أفهم؟، أنتم طالبين مني ايه تاني كمحافظة؟ قولي كان مطلوب مني ايه كمحافظة ولم أعمله؟ .. مش أد الموضوع قولوا أنتم مش أدوا؟ .. آخر مهلة لكم نهاية شهر أبريل وإذا استمر هذا المنظر ملكمش فلوس عندي".

رد مشرف شركة النظافة قائلا:"دي تبة رملية يا فندم" فرد عليه محافظ بورسعيد:"أنت بتكلم خواجة؟ .. دي تبة رملية يا راجل أنت مشفتهاش أصلا".

ووجه محافظ بورسعيد رؤساء الأحياء بالمرور اليومي وعمل تقرير بشأن حالة النظافة في كافة الأحياء وإرساله إليه يوميًا.

وأكد المحافظ، خلال حديثه مع أحد مسئولي الشركة أثناء جولته على أحياء المحافظة لتفقد مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وذلك بعد الواقعة الأولى بعدة أيام، على أن الشركة لم تضع صندوق قمامة واحد في الشوارع كما لم تستكمل منظومة الجمع المنزلي بكافة أحياء بورسعيد.

ورد مسئول الشركة قائلا:"الفكرة إن ثقافة الشعب هنا عاوزة توعية ولن نغير الوضع في يوم وليلة وهناك مناطق نجح بها الجمع المنزلي".

فقاطعه المحافظ قائلا:"المواطنون يشتكون على الميديا من وجود أطنان من القمامة في حي الشرق - أرقى أحياء بورسعيد - وانا موجود على أرض الواقع الآن وهناك قمامة".