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رغم ارتفاع درجات الحرارة.. أهالي المنيا يحتفلون بشم النسيم على الكورنيش -فيديو وصور

02:19 م الإثنين 21 أبريل 2025
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    أهالي المنيا يحتفلون بشم النسيم (4)
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    أهالي المنيا يحتفلون بشم النسيم (5)
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    أهالي المنيا يحتفلون بشم النسيم (7)
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    أهالي المنيا يحتفلون بشم النسيم (1)
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المنيا- جمال محمد:

احتفل آلاف المواطنين بمحافظة المنيا، اليوم الاثنين، بعيد شم النسيم بالتوجه إلى كورنيش النيل والمنتزهات العامة وسط حالة من السعادة والفرحة بهذا اليوم.

وحرص الأهالي على اصطحاب الأطعمة المختلفة معهم، خاصة الفسيخ والرنجة والبيض، والمشروبات المتنوعة، رغم الارتفاع الكبير في درجات الحرارة والتي وصلت لـ 38 درجة مئوية.

من جانب آخر عززت مديرية الصحة بالمنيا، من تواجدها بمحيط الكورنيش تحسباً لإصابة أي من المواطنين بحالات مرضية أو تسمم غذائي، مع تواجد أمني ملحوظ بشارع الكورنيش.

كما رفعت المحافظة حالة الطوارئ في المستشفيات والوحدات المحلية تنفيذاً لتوجيهات اللواء عماد كدواني محافظ المنيا، وتفعيل غرفة العمليات على مدار الساعة.

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أهالي المنيا شم النسيم ارتفاع درجات الحرارة
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