جمال الطيب رئيسًا لشعبة الاستيراد والتصدير بالإسماعيلية و”العمدة نصار” سكرتيرًا عامًا بالإجماع

الإسماعيلية – أميرة يوسف:

أسفرت انتخابات شعبة الاستيراد والتصدير بالغرفة التجارية بمحافظة الإسماعيلية عن فوز جمال الطيب بمنصب رئيس الشعبة، مع انتخاب إبراهيم بشاري، رئيس شركة البشاري للصناعات الغذائية، نائبًا أولًا، والمهندس محمد عبد الرحيم نائبًا ثانيًا. كما تم اختيار المحاسب نصار حسن إبراهيم، المعروف بـ "العمدة نصار"، سكرتيرًا عامًا للشعبة بتصويت بالإجماع.

جاء ذلك خلال اجتماع موسع ترأسه الحاج جلال أبو الطاهر، وبحضور النائب أسامة العدوي وأعضاء الشعبة، حيث تمت مناقشة تشكيل هيئة المكتب ووضع خطط العمل للفترة المقبلة.

وخلال الاجتماع، تم التصويت على اختيار سكرتير عام الشعبة، وأسفرت النتيجة عن تنصيب "العمدة نصار" سكرتيرًا عامًا بالإجماع.

أشاد المشاركون في الاجتماع بخبرة "العمدة نصار" الطويلة في المجال التجاري، مؤكدين أن اختياره يعكس الثقة الكبيرة التي يحظى بها بين منتسبي المجتمع التجاري بالإسماعيلية.

من المتوقع أن يتولى "العمدة نصار" خلال الفترة القادمة تنظيم عمل الشعبة، والمشاركة في وضع خطط لتيسير حركة الاستيراد والتصدير، ودعم مجتمع رجال الأعمال والمستوردين.

كما أكد جلال الطاهر، النائب الأول لرئيس الغرفة، على أهمية التواصل مع الوزارات والجهات المعنية لحل مشكلات المستوردين والمصدرين.

في حين أشار أسامة العدوي إلى أن المجلس يضع على رأس أولوياته تفعيل عمل الشعب التجارية، بما يحقق التواصل المستمر مع التجار والصناع ومؤدي الخدمات، والعمل على حل مشكلاتهم.