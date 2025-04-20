محافظ سوهاج يُكلف وكيل وزارة الإسكان برئاسة لجنة استئناف أعمال البناء بالمحافظة

سوهاج - عمار عبدالواحد:

أصدر اللواء دكتور عبد الفتاح سراج، محافظ سوهاج، قرارًا بتكليف وكيل وزارة الإسكان بالمحافظة برئاسة اللجنة العليا لمراجعة واستئناف أعمال البناء.

وأوضح المحافظ أن اللجنة ستتولى مراجعة الطلبات المقدمة من المواطنين لاستئناف أعمال البناء، مع الالتزام التام بالضوابط القانونية والمعايير الفنية المعتمدة، وذلك بهدف تسريع الإجراءات وتسهيل الحصول على التراخيص اللازمة، مما يقلل من أعباء الانتظار على المواطنين.

وأكد "سراج" على أهمية دور اللجنة في تحسين بيئة الاستثمار العمراني، مشيرًا إلى أن تسهيل إجراءات البناء يسهم في تحقيق التوسع العمراني المنضبط، ويعزز فرص العمل والاستثمار في القطاع العقاري.

وشدد محافظ سوهاج على ضرورة قيام اللجنة بعملها بكفاءة وشفافية، بما يحقق الصالح العام ويحفظ حقوق المواطنين والدولة على حد سواء.

وناشد المحافظ جميع المواطنين الراغبين في استئناف أعمال البناء بتقديم طلباتهم للجنة بعد إعادة تشكيلها، وذلك لضمان سرعة اتخاذ الإجراءات والبت في طلباتهم وفقًا للمعايير والضوابط.