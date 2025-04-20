السجن المشدد 40 عامًا وغرامة مالية لمتهمين بالاتجار في المخدرات بأسيوط

أسيوط- محمود عجمي:

أصدرت الدائرة الثامنة بمحكمة جنايات أسيوط حكمًا بالسجن المشدد لمدة 40 عامًا وغرامة مالية قدرها 220 ألف جنيه على شخصين من أبناء العمومة، وذلك لاتهامهما بالاتجار في المواد المخدرة وحيازة أسلحة نارية وبيضاء وذخيرة.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد فاروق علي الدين، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين أحمد فتحي كروت، الرئيس بالمحكمة، وإيهاب أحمد دهيس، نائب رئيس المحكمة، وأمانة سر سيد علي بكر وعثمان أحمد عبد الحميد.



تعود وقائع القضية رقم 21251 لسنة 2024 جنايات الفتح إلى تلقي الإدارة العامة لمكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بلاغًا يفيد بقيام المتهمين بالاتجار في المواد المخدرة وحيازتهم كمية منها استعدادًا لتسليمها لأحد عملائهم بطريق أسيوط الصحراوي الشرقي ناحية طريق أسيوط الجديدة / ساحل سليم.

وبعد تقنين الإجراءات القانونية، قاد الرائد عدنان أبو عقرب، مفتش بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات بمنطقة أسيوط، قوة من أفراد الشرطة السريين لاستهداف مكان تسليم الشحنة. وتم نشر القوات بطريقة مستترة، وفور وصول المتهمين إلى المكان المحدد، ألقت القوة القبض عليهما.

المتهمان هما "محمد . ح . ث" (32 عامًا) وابن عمه "عبدالكريم . س . ث" (44 عامًا). وبتفتيشهما والسيارة التي كانا يستقلانها، عثر بحوزتهما على بندقية بلجيكية وأخرى ألمانية مثبت عليها تليسكوب، بالإضافة إلى 120 طلقة نارية، 5 خزائن، 4 لفافات لجوهر الأفيون، 10 قطع مختلفة الأحجام لنبات الحشيش، مبالغ مالية، هاتفين محمولين، سكين، وميزان حساس.

وبمواجهتهما بما أسفر عنه الضبط، اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والأسلحة النارية والذخيرة للدفاع عن تجارتهما، والمبلغ المالي حصيلة بيع المواد المخدرة، و الهاتفين المحمولين للتواصل مع عملائهما، والسلاح الأبيض والميزان لاستخدامهما في تقطيع ووزن المواد المخدرة.