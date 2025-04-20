شباب أرمنت يحتفلون بالعيد في مستشفى شفاء الأورمان مع الأطفال المرضى -صور

الأقصر- محمد محروس:

نظم شباب كنيسة العذراء بمدينة أرمنت غرب الأقصر، احتفالية خاصة داخل مستشفى شفاء الأورمان لعلاج الأورام بالمجان بمنطقة طيبة، لمشاركة الأطفال المرضى فرحتهم بمناسبة عيد القيامة المجيد.

وشهدت الزيارة أجواء مبهجة ومليئة بالحب، وأقام الشباب مسرح عرائس قدموا من خلاله عروضًا ترفيهية، أضفت أجواء من السعادة على قلوب الأطفال، كما وزعوا الهدايا والألعاب على الأطفال المرضى، لرسم البسمة على وجوههم، ومساندتهم نفسيًا خلال رحلة العلاج.

تأتي هذه المبادرة ضمن أنشطة كنيسة العذراء بأرمنت في إطار حرصها على دعم المجتمع وخدمة الآخرين، وتأكيدًا على قيم المحبة والتكافل التي تجسدها المناسبات الدينية.

وأعرب محمود فؤاد، الرئيس التنفيذي لمؤسسة شفاء الأورمان، عن شكره وتقديره لهذه الزيارة، مشيرا إلى الأثر الإيجابي الكبير للزيارات والمبادرات التي تنعكس إيجابيا على الحالة النفسية للأطفال المرضى، وأهمية الدعم المجتمعي في رفع معنوياتهم.