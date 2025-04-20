يسبب الوفاة والمصل بـ 700 ألف جنيه.. "سموم الإسكندرية" يحذر من تناول الفسيخ والرنجة

الإسكندرية – محمد عامر ومحمد البدري:

حذر مركز السموم التابع لكلية طب جامعة الإسكندرية من تناول الأسماك المملحة مثل الفسيخ والملوحة والرنجة الفاسدة، لاحتواء لحومها على بكتيريا لاهوائية والتي بدورها تفرز سمًا شديد الخطورة للإنسان قد يصيبه بالشلل أو يؤدى للوفاة نتيجة فشل في الجهاز التنفسي.

وأوضحت الدكتورة أسماء البنا، المشرف العام على مركز سموم الإسكندرية، في بيان تحذيري على الصفحة الرسمية للمركز أن أعراض "تسمم الفسيخ" تظهر خلال مدة تتراوح بين 6 ساعات إلى 36 ساعة وقد تصل إلى 8 أيام.

وحدد المركز عدة أعراض للتسمم تشمل آلام وانتفاخ بالبطن وقيء، زغللة بالعين وازدواجية في الرؤية وحول، ارتخاء الجفون وجفاف الحلق وصعوبة في البلع والكلام وضيق بالتنفس، فضلًا عن ضعف في العضلات والأطراف العليا وضعف عام.

ووفقًا لمركز سموم الإسكندرية يجب على المصاب سرعة الذهاب إلى مركز السموم لأخذ المصل المضاد "متوسط" تكلفة زجاجة المصل للمريض الواحد 700 ألف جنيه وتتحمله الدولة بالكامل، منوهًا أن المصاب قد يحتاج لجهاز تنفس صناعي وعناية مركزة.

وأشارت المشرف العام على مركز سموم الإسكندرية، إلى ضرورة التزام المواطنين بعدة اشتراطات لتناول الأسماك المملحة والمدخنة تشمل:

- الشراء من محال معروفة وخاضعة للإشراف والرقابة وعدم شرائها من الباعة الجائلين أو تصنيعها بالمنزل.

- التأكد من تماسك لحوم الأسماك ترتد مرة أخرى بعد الضغط عليها ومن لونها الوردي وتكون منطقة البطن غير منتفخة.

- تكون قشورها لامعة متماسكة لا تنتزع بسهولة وأن تكون عيونها بارزة تتميز باللمعان.

- ويمكن احتياطيا تعريض الأسماك للتسخين لأنه يبطل مفعول السم بعد تعرضه لدرجة حرارة 100 درجة م لمدة 10 دقائق.

وينصح مركز السموم بكلية الطب جامعة الإسكندرية بعدم تناول الأسماك المملحة على الإطلاق وإذا لزم الأمر يجب عدم الإسراف في تناولها لأن الأملاح الزائدة بها تضر مرضى الضغط والقلب، والكلى، والحوامل، والأطفال، فضلًا عن أنها تؤدى إلى مشاكل في الهضم بسبب احتباس السوائل.