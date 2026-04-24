أستاذ بجامعة طنطا: علاج نانوي جديد يستهدف الخلايا السرطانية بدقة عالية

كتب : حسن مرسي

09:53 م 24/04/2026

الدكتور إيهاب طوسون، أستاذ كيمياء الدم والأنسجة بك

كشف الدكتور إيهاب طوسون، أستاذ كيمياء الدم والأنسجة بكلية العلوم جامعة طنطا، عن نجاح فريقه البحثي في تطوير علاج موجه للسرطان يعتمد على جزيئات الجلوكوزيدين النانوية.

وأوضح طوسون، في مداخلة هاتفية لبرنامج "مصر تستطيع" مع الإعلامي أحمد فايق على قناة "دي إم سي"، أن العلاج الجديد يقلل من سمية العلاج الكيميائي وآثاره الجانبية على الأعضاء المجاورة.

وأشار أستاذ كيمياء الدم إلى أن الخلايا السرطانية تستهلك الجلوكوز بنسبة 200 ضعف الخلايا الطبيعية، فتم تخليق جزيئات الجلوكوزيدين لاستهداف الورم مباشرة.

وتابع أن التجارب على الفئران أظهرت انخفاض الأورام بنسبة 70% وتوقف تام لنمو الخلايا السرطانية الجديدة.

وشدد الدكتور إيهاب طوسون على أن الجرعة الكاملة من هذا الابتكار المصري لن تتخطى 10 آلاف جنيه، مما يجعله متاحا لشريحة واسعة من المرضى.

وأكد أستاذ كيمياء الدم والأنسجة أن البحث نُشر في مجلة Nature العلمية، مشيرا إلى أن الفكرة استلهمت من أعمال الباحث ماهر عقل.

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

مجدي الجلاد: الدولة قلبت قانون الأحوال الشخصية أهلي وزمالك؟ رد صادم من
أخبار مصر

مجدي الجلاد: الدولة قلبت قانون الأحوال الشخصية أهلي وزمالك؟ رد صادم من
باكستان: وصول الوفد الإيراني إلى إسلام آباد لعقد اجتماعات مع القيادة العليا
شئون عربية و دولية

باكستان: وصول الوفد الإيراني إلى إسلام آباد لعقد اجتماعات مع القيادة العليا
رياض الخولي وسماح أنور.. نجوم الفن في افتتاح مهرجان المركز الكاثوليكي للسينما
زووم

رياض الخولي وسماح أنور.. نجوم الفن في افتتاح مهرجان المركز الكاثوليكي للسينما
"المئوية الأولى".. كليان مبابي يسجل ظهورا تاريخيا مع ريال مدريد أمام بيتيس
رياضة عربية وعالمية

"المئوية الأولى".. كليان مبابي يسجل ظهورا تاريخيا مع ريال مدريد أمام بيتيس
"بعد 13 عاما".. تقارير تكشف موقف ريال مدريد من تعيين مورينيو مديرا فنيا
رياضة عربية وعالمية

"بعد 13 عاما".. تقارير تكشف موقف ريال مدريد من تعيين مورينيو مديرا فنيا

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

نزع الأسلحة النووية وحل الدولتين.. 10 رسائل مهمة من الرئيس السيسي خلال اجتماع نيقوسيا