كشف الدكتور إيهاب طوسون، أستاذ كيمياء الدم والأنسجة بكلية العلوم جامعة طنطا، عن نجاح فريقه البحثي في تطوير علاج موجه للسرطان يعتمد على جزيئات الجلوكوزيدين النانوية.

وأوضح طوسون، في مداخلة هاتفية لبرنامج "مصر تستطيع" مع الإعلامي أحمد فايق على قناة "دي إم سي"، أن العلاج الجديد يقلل من سمية العلاج الكيميائي وآثاره الجانبية على الأعضاء المجاورة.

وأشار أستاذ كيمياء الدم إلى أن الخلايا السرطانية تستهلك الجلوكوز بنسبة 200 ضعف الخلايا الطبيعية، فتم تخليق جزيئات الجلوكوزيدين لاستهداف الورم مباشرة.

وتابع أن التجارب على الفئران أظهرت انخفاض الأورام بنسبة 70% وتوقف تام لنمو الخلايا السرطانية الجديدة.

وشدد الدكتور إيهاب طوسون على أن الجرعة الكاملة من هذا الابتكار المصري لن تتخطى 10 آلاف جنيه، مما يجعله متاحا لشريحة واسعة من المرضى.

وأكد أستاذ كيمياء الدم والأنسجة أن البحث نُشر في مجلة Nature العلمية، مشيرا إلى أن الفكرة استلهمت من أعمال الباحث ماهر عقل.