إصابة نائب رئيس مدينة رشيد و 5 آخرين فى حادث تصادم خلال حملة رقابية بالبحيرة

البحيرة - أحمد نصرة:

أصيب نائب رئيس مدينة رشيد، و 5 آخرين، اليوم السبت، إثر اصطدام سيارة المجلس بأخرى نصف نقل أثناء حملة رقابية على الأسواق.

تلقى اللواء محمود هويدى مدير أمن البحيرة، إخطارًا مركز شرطة رشيد بوقوع حادث سير بين سيارة مجلس المدينة وأخرى نصف نقل بشارع الحرية، بدائرة المركز وإصابة مستقلى السيارتين.

وانتقلت سيارات الإسعاف لموقع الحادث وتبين إصابة: أنور زيدان على سلام 54 عامًا، نائب رئيس مدينة رشيد، ووليد فريد بسيوني 52 عامًا، سكرتير المجلس، وأحمد سعيد عبد العزيز 45 عامًا، مسؤول الحسابات، وسامي محمد محمد الدمياطي، 53 عامًا، مسئول أملاك الدولة، وخميس جمعة إبراهيم 52 عامًا، سائق مجلس المدينة، كما أصيب فتحى عبد العزيز محمد 26 عامًا، سائق السيارة النقل.

وجرى نقل المصابين إلى مستشفى رشيد العام، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.