سيارات لبيع الأسماك بأسعار تنافسية قبل شم النسيم فى البحيرة

البحيرة - أحمد نصرة:

أعلنت محافظة البحيرة، توفير ثلاث سيارات لبيع الأسماك بأسعار تنافسية، بأرض المعارض بمدينة دمنهور، على أن تستمر خلال الأيام القادمة لخدمة مواطني المحافظة.

يأتي ذلك في إطار الاستعداد لاستقبال أعياد الربيع وشم النسيم والتي تشهد إقبالًا كثيفًا على شراء الأسماك، وضمن جهود المحافظة لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين من خلال توفير السلع الأساسية بجودة عالية وأسعار مناسبة.

وتضم السيارات مجموعة متنوعة من الأسماك الطازجة بالأسعار المخفضة وذلك على النحو التالي: بلطي الفيروز: 75 جنيهًا - بلطي منزوع: 120 جنيهًا - بوري وسط: 135 جنيهًا - دنيس وسط: 200 جنيهًا - لوت جذل: 200 جنيهًا - لوت منزوع: 190 جنيهًا - رنجة: 145 جنيهًا - تونة مفتتة: 25 جنيهًا - تونة قطع: 38 جنيهًا - كلماري أقماع: 265 جنيهًا - فيليه بلطي: 250 جنيهًا - جمبري: 205 جنيهًا.