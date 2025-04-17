بعد غلق 12 فرعًا في الجيزة..غلق وتشميع فرعي "بلبن" بكفر الشيخ (صور)

كفر الشيخ - إسلام عمار:

أغلقت حملة مشتركة، اليوم الخميس، فرعي سلسلة محال "بلبن" الشهيرة للحلويات في مدينتي كفر الشيخ ودسوق، وذلك في أعقاب غلق 12 فرعًا للشركة نفسها بمحافظة الجيزة خلال الساعات الماضية.

نُفذ قرار الغلق والتشميع في مدينة كفر الشيخ تحت إشراف أحمد عيسى، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، وفي مدينة دسوق بإشراف جمال ساطور، رئيس مركز ومدينة دسوق.

وكان محافظ الجيزة، المهندس عادل النجار، قد أصدر قرارًا بإغلاق 12 فرعًا لسلسلة "بلبن"، استنادًا إلى تقارير من مديرية الشؤون الصحية وإدارة مراقبة الأغذية، والتي أفادت بعدم حصول تلك الفروع على التراخيص اللازمة لمزاولة النشاط.

وفي بيان رسمي صدر مساء الأربعاء، أوضحت إدارة الشركة أن قرار الإغلاق جاء نتيجة "إجراءات إدارية" فقط، دون التطرق إلى تفاصيل إضافية بشأن المخالفات الصحية أو التراخيص.