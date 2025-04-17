15 ألف جنيه مكافأة للأوائل.. انطلاق محاضرات المراجعة النهائية لطلاب الثانوية العامة بالأقصر

الأقصر- محمد محروس:



انطلقت اليوم الخميس فعاليات محاضرات المراجعة النهائية لطلاب الثانوية العامة بمحافظة الأقصر، تحت رعاية المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، وتنفيذاً لتوجيهات الدكتور محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وبقيادة الدكتور صفوت جارح وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة.

وشهدت المحاضرة الأولى، التي خصصت لمادة الفيزياء وأُقيمت بالمركز الدولي للمؤتمرات، إقبالاً جماهيرياً لافتاً من الطلاب، حيث قارب عدد الحضور الألف طالب وطالبة، في مشهد يعكس حرصهم على الاستفادة من الدعم التعليمي المقدم.

وتأتي هذه المحاضرات ضمن خطة متكاملة وضعتها المديرية، بهدف تقديم مراجعات مكثفة ومجانية لطلاب الثانوية العامة، يقدمها نخبة من المعلمين المتخصصين، لمساعدة الطلاب على الاستعداد الجيد للامتحانات وتحقيق أفضل النتائج.

وأشاد الدكتور صفوت جارح بجهود الفرق المنظمة والمعلمين المشاركين، مؤكداً أن هذه المبادرة تُترجم عملياً توجيهات الوزارة بشأن تقديم الدعم الكامل للطلاب في هذه المرحلة المصيرية من مسيرتهم التعليمية.

كما أعلن وكيل الوزارة عن تخصيص مكافأة مالية قدرها 15 ألف جنيه، تُمنح لأي طالب من أبناء محافظة الأقصر يحقق مركزاً ضمن العشرة الأوائل على مستوى الجمهورية، في خطوة تهدف إلى تحفيز الطلاب على التفوق والتميز.

وأكد "جارح" أن هذه المبادرة تعكس التزام الوزارة بمبدأ تكافؤ الفرص، وحرصها على رفع مستوى التحصيل العلمي للطلاب، بما يؤهلهم للالتحاق بالكليات التي يطمحون إليها.