أعلنت وزارة الصحة والسكان إجراء الفحص الطبي لـ 4 ملايين و643 ألف شاب وفتاة من المصريين وغير المصريين ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لـ"فحص المقبلين على الزواج"، منذ إطلاقها في فبراير 2023 وحتى الآن، تحت شعار "100 مليون صحة".

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي للوزارة أن المبادرة تصدر شهادات صحية موثقة ومؤمنة بتقنية (QR Code)، وتكون الشهادة سارية لمدة 6 أشهر من تاريخ الإصدار، مشددًا على ضرورة إجراء الفحوصات قبل إتمام الزواج بمدة لا تقل عن 14 يومًا لضمان استلام النتائج والحصول على الشهادة في الوقت المناسب.

وأكدت الوزارة في بيان، اليوم الإثنين، حرصها على تسهيل الوصول إلى المعلومات والرد على جميع الاستفسارات المتعلقة بالمبادرة والمبادرات الصحية الأخرى، من خلال الخط الساخن 15335، أو زيارة الموقع الإلكتروني www.100millionseha.eg، أو متابعة الصفحات الرسمية للوزارة على منصات التواصل الاجتماعي (فيسبوك، تويتر، إنستغرام، يوتيوب، لينكدإن).

كما دعت المقبلين على الزواج إلى الاستفادة من المبادرة لضمان صحة أفضل للأسرة المستقبلية، حيث تساهم في الكشف المبكر عن الأمراض المعدية والوراثية، مما يعزز فرص بناء أسرة سليمة وصحية.