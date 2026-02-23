إعلان

الصحة: فحص 4.6 مليون شاب وفتاة ضمن مبادرة "المقبلين على الزواج"

كتب : أحمد جمعة

10:23 ص 23/02/2026

وزارة الصحة

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعلنت وزارة الصحة والسكان إجراء الفحص الطبي لـ 4 ملايين و643 ألف شاب وفتاة من المصريين وغير المصريين ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لـ"فحص المقبلين على الزواج"، منذ إطلاقها في فبراير 2023 وحتى الآن، تحت شعار "100 مليون صحة".

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي للوزارة أن المبادرة تصدر شهادات صحية موثقة ومؤمنة بتقنية (QR Code)، وتكون الشهادة سارية لمدة 6 أشهر من تاريخ الإصدار، مشددًا على ضرورة إجراء الفحوصات قبل إتمام الزواج بمدة لا تقل عن 14 يومًا لضمان استلام النتائج والحصول على الشهادة في الوقت المناسب.

وأكدت الوزارة في بيان، اليوم الإثنين، حرصها على تسهيل الوصول إلى المعلومات والرد على جميع الاستفسارات المتعلقة بالمبادرة والمبادرات الصحية الأخرى، من خلال الخط الساخن 15335، أو زيارة الموقع الإلكتروني www.100millionseha.eg، أو متابعة الصفحات الرسمية للوزارة على منصات التواصل الاجتماعي (فيسبوك، تويتر، إنستغرام، يوتيوب، لينكدإن).

كما دعت المقبلين على الزواج إلى الاستفادة من المبادرة لضمان صحة أفضل للأسرة المستقبلية، حيث تساهم في الكشف المبكر عن الأمراض المعدية والوراثية، مما يعزز فرص بناء أسرة سليمة وصحية.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

وزارة الصحة فحص المقبلين على الزواج 100 مليون صحة الشهادة الصحية

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

الأرصاد تكشف طقس الأسبوع حتى 28 فبراير وأمطار وانخفاض الحرارة
أخبار مصر

الأرصاد تكشف طقس الأسبوع حتى 28 فبراير وأمطار وانخفاض الحرارة
منذ 3 أسابيع.. ارتفاع أسعار الذهب لأعلى مستوى له مع انخفاض الدولار
اقتصاد

منذ 3 أسابيع.. ارتفاع أسعار الذهب لأعلى مستوى له مع انخفاض الدولار
واشنطن تدعو مواطنيها البقاء بمنازلهم بعد تصاعد العمليات الأمنية بولايات
شئون عربية و دولية

واشنطن تدعو مواطنيها البقاء بمنازلهم بعد تصاعد العمليات الأمنية بولايات
ياسر جلال يرد على منتقديه بشأن "كلهم بيحبوا مودي": دخلت مجلس الشيوخ لأنني
دراما و تليفزيون

ياسر جلال يرد على منتقديه بشأن "كلهم بيحبوا مودي": دخلت مجلس الشيوخ لأنني
سعر الذهب اليوم في مصر ينخفض ببداية تعاملات الاثنين
اقتصاد

سعر الذهب اليوم في مصر ينخفض ببداية تعاملات الاثنين

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان