شفاء الأورمان لعلاج الأورام تنظم تدريبًا حول "التواصل الانفعالي" للعاملين بالمستشفى

الأقصر- محمد محروس:

نظم مستشفى شفاء الأورمان لعلاج الأورام بالمجان بمنطقة طيبة شمال الأقصر، تدريبًا متخصصًا بعنوان "التواصل الانفعالي"، استهدف عددًا من العاملين بالمستشفى، ضمن خطة التدريب المستمرة التي تعتمدها المستشفى لرفع كفاءة الطاقم العامل وتعزيز جودة الخدمة المقدمة للمرضى.

وشملت الفعالية سلسلة من المحاضرات التوعوية للعاملين ممن لهم تعامل مباشر مع المرضى، من بينهم أفراد السكرتارية الطبية و مساعدو التمريض، وتركزت موضوعاتها على آليات التواصل الفعّال والمهارات السلوكية التي تسهم في تحسين تجربة المريض داخل المستشفى.

وقال الدكتور هاني حسين، المدير التنفيذي لمستشفيات شفاء الأورمان، إن التدريب يهدف إلى تقليل معاناة المرضى، وتقليص فترات الانتظار، وضمان حق كل مريض في معرفة الخطوات التي تُتخذ خلال رحلته العلاجية داخل أقسام المستشفى المختلفة، لاسيما المرضى القادمين من مناطق نائية داخل الأقصر والمحافظات المجاورة.

وشهد التدريب تفاعلًا ملحوظًا من المشاركين، حيث تم استعراض عدد من التجارب الإيجابية، وطرح مقترحات عملية لتطوير منظومة التواصل مع المرضى، بما يسهم في تعزيز الدعم النفسي والمعنوي لهم خلال فترة تلقي العلاج.

ومن جانبه، أشاد محمود فؤاد، الرئيس التنفيذي لمؤسسة شفاء الأورمان، بسلسلة التدريبات والمحاضرات التي تهدف إلى تأهيل العاملين للتعامل بكفاءة واحترافية مع المرضى، مؤكدًا حرص المؤسسة على دعم المرضى من كافة الجوانب، وعلى تطوير أداء الكوادر العاملة داخل المستشفى.