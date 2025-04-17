"خفنا على بيوتنا والدخان كان مرعبًا".. شهادات حية من متضرري حريق 'القرية' و'القرايا'" بالأقصر -صور

الأقصر- محمد محروس:

خيم الذعر مساء أمس الأربعاء على سكان قريتي "القرية" و"القرايا" بمركز إسنا جنوب محافظة الأقصر، إثر اندلاع حريق هائل في منطقة زراعية تقع بينهما.

النيران التهمت أشجار النخيل بشكل سريع، مما أثار الهلع في صفوف الأهالي قبل تدخل قوات الحماية المدنية التي تمكنت من السيطرة على الحريق دون وقوع إصابات بشرية، إلا أن الخسائر المادية بلغت نحو 30 شجرة نخيل.

وصف سعيد عبدالغني، وهو أحد المزارعين المتضررين، لحظات الرعب قائلاً: "الحريق اشتعل بسرعة كبيرة، ومع ارتفاع درجة الحرارة وهبوب الرياح، خشينا امتداده إلى المنازل. الحمد لله أن قوات الحماية المدنية وصلت في الوقت المناسب وتمكنت من إخماد النيران."

من جانبها، عبرت هدى رمضان، من سكان قرية القرايا، عن خوفها قائلة: "شاهدنا الدخان يتصاعد من بعيد وشعرنا بالخوف الشديد. ولكن عندما رأينا سيارات الإطفاء تصل، اطمأننا قليلاً. لطف الله حال دون وقوع إصابات."

وأوضح مصدر أمني أن "فرق الإطفاء تعاملت مع الحريق بكفاءة وسرعة عالية، وتمكنت من محاصرته ومنع امتداده إلى المناطق السكنية المجاورة. وتعمل الأجهزة المختصة حاليًا على تحديد الأسباب الدقيقة وراء اندلاع النيران."

وأضاف المصدر الأمني، مشيرًا إلى الاحتمالات الأولية: "من المحتمل أن يكون مصدر حراري بسيط مثل عقب سيجارة سببًا في اشتعال الحريق بهذه السرعة."

يذكر أن قوات الحماية المدنية تلقت بلاغًا باندلاع حريق ضخم في كرم نخيل بمنطقة زراعية بمحيط قرى مركز إسنا، وتحركت خمس سيارات إطفاء مدعومة بقوات من الشرطة والإسعاف إلى موقع الحادث.

نجحت القوات في احتواء النيران ومنع وصولها إلى المنازل والأراضي الزراعية المجاورة.

في أعقاب السيطرة على الحريق، باشرت فرق التحقيق معاينة الموقع وتوثيق حجم الخسائر الناجمة عن الحريق، بالإضافة إلى جمع الأدلة لتحديد الأسباب الرئيسية وراء اندلاعه.