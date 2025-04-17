اقتصادية قناة السويس تعتمد 5 مشروعات جديدة باستثمارات 49,3 مليون دولار

الإسماعيلية - أميرة يوسف:

عقد مجلس إدارة الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، اجتماعه الأول بعد إعادة تشكيله، برئاسة وليد جمال الدين، وبحضور السادة وزراء التخطيط والتعاون الدولي، البترول والثروة المعدنية، والإسكان، ومحافظي بورسعيد، السويس، الإسماعيلية، ورئيس هيئة الاستثمار، وعدد من قيادات المنطقة الاقتصادية وأعضاء المجلس من الخبراء.

شهد الاجتماع استعراض المؤشرات المالية للهيئة حتى نهاية مارس 2025، حيث بلغت الإيرادات 8,6 مليارات جنيه، محققة زيادة بنسبة 40% مقارنة بنفس الفترة من العام المالي السابق، وتفوقًا بنسبة 10% عن المستهدف بالموازنة. كما ارتفعت مساهمة الأنشطة غير المينائية إلى 17% من إجمالي الإيرادات، مقارنة بمتوسط 8% فقط خلال الأعوام الخمسة الماضية، في مؤشر يعكس نجاح خطط الهيئة في تنويع مصادر الدخل وتعظيم الاستفادة من المناطق الصناعية واللوجستية.

استعرض وليد جمال الدين نتائج الجهود الترويجية خلال 33 شهرًا، والتي أسفرت عن التعاقد على 272 مشروعًا بالموانئ والمناطق الصناعية التابعة للهيئة، بإجمالي استثمارات 8,3 مليارات دولار، وتوفير أكثر من 40,200 فرصة عمل. شملت هذه التعاقدات 262 مشروعًا بالمناطق الصناعية باستثمارات 6,8 مليارات دولار، و10 مشروعات بالموانئ باستثمارات 1,51 مليار دولار. وأوضح أن نحو 130 مشروعًا منها بدأ التشغيل بالفعل، مع استمرار تنفيذ الباقي تمهيدًا لافتتاحها خلال 2025، “عام الافتتاحات”.

في إطار دعم التعاون مع المطورين الصناعيين، اعتمد المجلس توسعات جديدة لشركة “تيدا-مصر” على مساحة 2,86 كم²، تُقام على مرحلتين خلال 8 سنوات، بإجمالي استثمارات متوقعة 100 مليون دولار، ما يعادل 5 مليارات جنيه.

وافق المجلس على 5 مشروعات جديدة باستثمارات إجمالية 49,3 مليون دولار (أكثر من 2,5 مليار جنيه) على مساحة 177,8 ألف متر مربع، وتوفر أكثر من 3,250 فرصة عمل، موزعة كالتالي:

في القنطرة غرب:

مشروع AgriBusiness: لتجميع معدات تربية الدواجن (United Trade Co)، باستثمارات 3,3 ملايين دولار على 9800 متر²، يوفر 100 فرصة عمل.

مشروع Changzhou Kingcason: لتصنيع المنسوجات والصباغة والطباعة (صيني)، باستثمارات 24,5 مليون دولار على 60 ألف متر²، ويوفر 500 فرصة عمل، مع تصدير الإنتاج بالكامل.

مشروع Gold Star Fashion: لتصنيع الملابس الجاهزة (صيني)، باستثمارات 4,5 ملايين دولار على 23 ألف متر²، يوفر 2000 فرصة عمل مع توجيه الإنتاج للأسواق الخارجية.

في وادي التكنولوجيا بالإسماعيلية شرق:

مصنع Ferro Genesis: لإنتاج السيليكو منجنيز والفيرو سيليكون (شركة Volkov الهندية)، باستثمارات 5 ملايين دولار على 35 ألف متر²، يوفر 150 فرصة عمل.

مصنع Industrial House: لإنتاج المنتجات الجبسية بثلاثة خطوط إنتاج، باستثمارات 12 مليون دولار على 50 ألف متر²، يوفر 500 فرصة عمل.

يأتي ذلك بالتزامن مع الاستعداد للاحتفال بذكرى تحرير سيناء، واستمرار الدولة في دعم تنمية المشروعات الاستراتيجية بسيناء