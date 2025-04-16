محافظ جنوب سيناء يشارك في حفل توزيع جوائز خليفة الدولية لنخيل التمر

جنوب سيناء – رضا السيد:

شارك الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، اليوم الأربعاء، في فعاليات الدورة السابعة عشرة من حفل توزيع جوائز خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي، المقام بقصر الإمارات في أبوظبي، تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، بحضور الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، في إطار العلاقات الأخوية الراسخة بين جمهورية مصر العربية، ودولة الإمارات العربية المتحدة.

ضم الوفد المصري المشارك في الحفل كل من عبد الحميد الدمرداش، عضو مجلس النواب ورئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، والدكتور أمجد أحمد القاضي، مدير مركز تكنولوجيا الصناعات الغذائية والتصنيع الزراعي بوزارة الصناعة، ونقطة الاتصال مع جائزة خليفة في مصر، والدكتور شريف الشرباصي، الخبير الدولي في مجال النخيل والتمور، والمدير السابق للمعمل المركزي لأبحاث وتطوير نخيل البلح والتمر بمركز البحوث الزراعية، والفائز بجائزة خليفة للشخصية المتميزة في مجال نخيل التمر والابتكار الزراعي لهذا العام.

وأكد المحافظ أن هذا الحدث يُشكل منصة هامة لتعميق التعاون العربي في مجالات الزراعة المستدامة، وتبادل المعرفة العلمية، ودعم المزارعين والباحثين وتحفيز الابتكار الزراعي في المنطقة.

كما قدّم درع محافظة جنوب سيناء إلى الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، ووجّه له دعوة لزيارة المحافظة والاطلاع على تجاربها التنموية والزراعية.

تأتي هذه المشاركة في إطار حرص مصر على تعزيز التعاون الثنائي مع دولة الإمارات في المجالات الزراعية والابتكار الزراعي، ودعم الجهود المشتركة لتبادل الخبرات وتطوير قطاع النخيل على المستوى الإقليمي، بهدف إبراز ما تتمتع به محافظة جنوب سيناء من مقومات زراعية واعدة، وعلى رأسها إنتاج التمور عالية الجودة.

وتُعد جنوب سيناء من المحافظات الرائدة في إنتاج التمور العضوية، حيث تنمو أشجار النخيل في بيئة صحراوية نظيفة خالية من الملوثات، مما يمنح التمور السيناوية جودة متميزة، لاسيما في مناطق مثل الطور، رأس سدر، ونويبع، وتسعى المحافظة إلى التوسع في الصناعات الغذائية المرتبطة بالتمور وتعزيز قدرتها التصديرية إلى الأسواق العربية والعالمية.