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شاب يروع الطلاب ويعاكس الفتيات بكلب شرس في الدقهلية.. وتحرك عاجل من المسؤولين

04:24 م الأربعاء 16 أبريل 2025
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    التحفظ علي كلب شرس
  • عرض 3 صورة
    التحفظ علي كلب شرس
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الدقهلية- رامي محمود:

تحفظ مسئولو رئاسة مركز ومدينة بني عبيد بمحافظة الدقهلية، اليوم الأربعاء، على كلب استخدمه صاحبه في ترويع طلاب مدرسة التجارة وشهداء بني عبيد الثانوية ومعاكسة الفتيات.

بدأت تفاصيل الواقعة بتحرير مديري مدرستي التجارة والشهداء مذكرة بشأن قيام شاب لمعاكسة الفتيات من طلاب المدرستين وترويع الطلاب.

على الفور انتقل مسؤولي رئاسة مركز بني عبيد وجرى التحفظ على الكلب بحوزة عدد من الشباب.

وقال هاني أحمد، رئيس المدينة، إنه جرى التحفظ على الكلب بناء على توجيهات اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية ومخاطبة مركز الشرطة للتحفظ عليه بحوزة صاحبه للتأكد عما إذا كان صادر له ترخيص من عدمه.

وأضاف رئيس المدينة أنه جرى تحرير محضر بالواقعة وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة حيال ذلك لما كان يسببه من حالة من الترويع والذعر بين الطلاب وهيئة التدريس بالمدارس.

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التحفظ علي كلب شرس الدقهلية طارق مرزوق
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