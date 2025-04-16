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سندوتشات كبدة وسجق بدلا من التورتة.. حكاية حفل خطوبة في بورسعيد أثار الجدل- صور

04:10 م الأربعاء 16 أبريل 2025
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بورسعيد - طارق الرفاعي:

احتفل كريم الملاح، شاب في محافظة بورسعيد، بحفل خطوبته، على طريقته الخاصة وبشكل مختلف حيث قدم لعروسه خلال مراسم الحفل صينية ضخمة ممتلئة بسندوتشات "أنصاص" كبدة وكفتة وسجق وتقاطيع بدلا من التورتة التقليدية.

أعد "الصينية" أحد محلات التقاطيع الشهيرة بتقديم عروض مميزة لروادها بمحافظة بورسعيد.

وتداول نشطاء موقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لحفل خطوبة لعروسين يرقصان أمام تورتة كبيرة الحجم مكونة من سندوتشات تقطيع وكبده وسجق، بإحدى قاعات الافراح في بورسعيد، وتم وضع شموع في أطراف الصينية وبين أنصاص سندوتشات التقاطيع بشكل احتفالي.

ونشر مقطع الفيديو مطعم التقاطيع الذي أعد الصينية أو التورتة الضخمة، مهنئا العروسان بحفل خطوبتهما، بينما علق صاحب المطعم: "أجمل فرحة فرحة كريم الملاح وأجمل صينية.. ألف مليون مبروك".

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حفل خطوبة سندوتشات كبدة وسجق بورسعيد
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