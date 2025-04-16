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تموين الأقصر: 15 جنيهًا حد أقصى لتوصيل أسطوانة البوتاجاز إلى المنازل

02:01 م الأربعاء 16 أبريل 2025
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الأقصر- محمد محروس:

أعلن الدكتور تامر صلاح مختار، وكيل وزارة التموين بالأقصر، رفع درجة الاستعداد القصوى بغرفة العمليات الرئيسية بالمديرية والغرف الفرعية بالإدارات التموينية، مع التواصل المستمر مع غرفة العمليات المركزية بديوان عام الوزارة والمحافظة.

وأوضح وكيل الوزارة أن المديرية كثفت حملاتها التموينية الصباحية والمسائية على الأنشطة التموينية البترولية، وذلك لضبط الأسواق ومنع التلاعب في أسعار المواد البترولية بمحطات الوقود ومستودعات البوتاجاز، وكذلك خلال حلقات التداول، تنفيذًا لقرار وزير البترول والثروة المعدنية الصادر اعتبارًا من 11 أبريل الجاري، وقرار محافظ الأقصر بشأن تحديد تكلفة توصيل أسطوانات البوتاجاز.

وأكد "مختار" أن تكلفة توصيل الأسطوانة المنزلية تم تحديدها بما لا يتجاوز 15 جنيهًا، وذلك طبقًا للمسافات المحددة من قبل المحافظة، مشددًا على ضرورة التزام جميع الجهات المعنية بالسعر الرسمي المعلن.

كما شدد على استمرار الرقابة الصارمة على كافة الأنشطة البترولية، وتطبيق القوانين والقرارات بكل حزم ضد المخالفين، مع التأكيد على استقبال شكاوى المواطنين واستفساراتهم بكل ترحيب، والتعامل معها بجدية وسرعة لضمان تقديم خدمة لائقة تلبي احتياجات المواطنين.

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توصيل أسطوانة البوتاجاز تموين الأقصر وزارة التموين
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