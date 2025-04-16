"مش هنقطع عيش حد".. محافظ بورسعيد: الشاطئ ليس حكرًا لأحد وسيظل مفتوحًا للجميع

بورسعيد - طارق الرفاعي:

أكد اللواء أركان حرب محب حبشي، محافظ بورسعيد، اليوم الأربعاء، على أن شاطئ بورسعيد ليس حكرًا لأحد وسيظل مفتوحًا لأبناء المدينة.

وأشار المحافظ، خلال تفقده أعمال تطوير كورنيش شاطئ بورسعيد، إلى عقد لقاء مع أصحاب الكافتيريات لوضع خطة لظهور بورسعيد بالشكل الحضاري المشرف، مضيفا: "مش هنقطع عيش حد.. أنا لن أزيل أحدا".

وأوضح أنه اطلع على نماذج للكورنيش في عدد من دول العالم على مستوى عالي للاستفادة من تلك النماذج في وضع تصميم الكورنيش خلال أعمال تطويره.

وأكد أن تطوير الكورنيش سيقام على عدة مراحل وأن الطريق الموازي له سيتم عمله "إنترلوك" وسيتم تنفيذ مسار للدراجات، فضلا عن تصميم موحد الكافتيريات.