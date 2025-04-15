بسبب مغازلة الطالبات.. ماذا حدث بين الطالب والمدير في مدرسة الربع بكفر الشيخ؟

كفر الشيخ – إسلام عمار:

شهدت مدرسة قرية الربع الإعدادية المشتركة التابعة لإدارة بلطيم التعليمية في محافظة كفر الشيخ، مشادة تطورت إلى مشاجرة بين مدير المدرسة وأحد الطلاب، وذلك على خلفية سلوك غير لائق من الطالب تجاه عدد من الطالبات.

وأكد مصدر مسؤول بمديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ، في تصريحات خاصة، أن الواقعة حدثت صباح الثلاثاء خارج أسوار المدرسة، حين لاحظ مدير المدرسة محمد شوقي العباسي قيام الطالب شريف محمد أبوهرج بمغازلة الطالبات أثناء دخولهن إلى المدرسة، ما دفعه إلى التدخل لمحاولة منعه من تكرار هذا السلوك.

وأضاف المصدر أن المشادة تحولت إلى اعتداء، حيث قام المدير بضرب الطالب محدثًا به إصابة خلف الأذن، ثم اصطحبه إلى مكتبه داخل المدرسة واحتجزه، قبل أن يتم تسليمه إلى مركز شرطة البرلس بناءً على بلاغ رسمي.

وأوضح أن إدارة بلطيم التعليمية أرسلت لجنة متابعة برئاسة مديرة الإدارة، وبمشاركة أفراد من قسم الأمن، لمتابعة الواقعة ميدانيًا. وبالفحص، تبين أن الواقعة لم تحدث داخل نطاق المدرسة بل أمام السور الخارجي، وأن المدير تجاوز في التعامل مع الطالب.

وأكد المصدر أن هناك شكاوى سابقة من أولياء الأمور ضد الطالب بسبب تكرار سلوكه غير اللائق خارج المدرسة، مشيرًا إلى أن الإجراءات المتبعة الآن تشمل تفعيل لائحة الانضباط المدرسي بحق الطالب، فيما تم إنهاء إجراءات تسليمه إلى ولي أمره.