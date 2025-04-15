باستثمارات 90 مليون جنيه.. محافظ قنا يفتتح محطتي صرف "الهجان" و"الشيخ حسين" بالجبلاو

قنا- عبدالرحمن القرشي :

افتتح الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، محطتي صرف صحي "الهجان" و"الشيخ حسين" بقرية الجبلاو، وذلك في إطار تنفيذ خطة الدولة للتنمية المستدامة "رؤية مصر 2030".

رافق المحافظ خلال الجولة كل من المهندس محمد علي يوسف، رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، والمهندس رجب عرفة، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، من بينهم النائب العمدة أمبارك عامر ، والنائب محمد أحمد الجبلاو، والنائب محمد كمال موسى، بالإضافة إلى الدكتور محمد حلمي، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، وعدد من القيادات التنفيذية.

ومن جانبه أوضح محافظ قنا أن محطة صرف صحي قرية الشيخ حسين بالجبلاو أُقيمت على مساحة 600 متر مربع، وتبلغ طاقتها الاستيعابية 15 لترًا في الثانية، بإجمالي شبكات يصل إلى 4 كيلومترات، وتخدم نحو 10 آلاف نسمة، بتكلفة إجمالية بلغت 35 مليون جنيه.

وأضاف "عبد الحليم" أن محطة صرف صحي الهجان أُنشئت على مساحة 750 مترًا مربعًا، وتعمل بطاقة 25 لترًا في الثانية، بشبكات تمتد لـ 5 كيلومترات، وتخدم حوالي 15 ألف نسمة، بتكلفة إجمالية قدرها 55 مليون جنيه.

وأشار إلى أن المحافظة تبذل جهودًا مكثفة للانتهاء من تنفيذ كافة المشروعات ودخولها الخدمة في أقرب وقت، بما يساهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، ويعكس حجم الإنجازات التي تشهدها الدولة على أرض الواقع. كما لفت إلى أن قطاع مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة شهد طفرة كبيرة خلال السنوات الأخيرة، من خلال تنفيذ عدد من المشروعات التي أسهمت في رفع معدلات التغطية بجميع المراكز والقرى، لتصبح إنجازات ملموسة يشعر بها المواطنون.