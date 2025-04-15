لجان ميدانية و13 مواقعًا لاستقبال المحصول.. بدء موسم توريد القمح في المنوفية (صور)

المنوفية- أحمد الباهي:

أعلن اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، اليوم الثلاثاء، عن بدء موسم حصاد وتوريد القمح لعام 2025 بنطاق المحافظة مع الجاهزية الكاملة لكافة مواقع الاستلام لاستقبال المحصول من المزارعين وتوفير كافة التسهيلات اللازمة لضمان سرعة ودقة عمليات التوريد، مُشددًا على ضرورة مراعاة كافة الاشتراطات الفنية اللازمة لعملية التخزين حفاظًا على المحصول وتحقيق المستهدف.

وأكد محافظ المنوفية الانتهاء من تجهيز 13 موقعًا ما بين صوامع وشون وهناجر بسعة تخزينية تزيد عن 135 ألف طن تنوعت ما بين 8 مراكز تجميع تابعة للبنك الزراعي المصري و5 مواقع تخزين وتجميع لشركات مطاحن وسط وغرب الدلتا وجنوب القاهرة والقابضة للصوامع والتخزين بنطاق المحافظة، لافتًا إلى تشكيل لجان ميدانية لمتابعة إحكام السيطرة على عمليات توريد واستلام محصول القمح وحملات توعية للمزارعين لتشجيعهم وتحفيزهم على التوريد على مستوى المحافظة.

وأشار محافظ المنوفية إلى حرصه على متابعة انتظام عمليات توريد محصول القمح وتذليل كافة العقبات والوقوف على سير العمل بالصوامع لتحقيق أعلى معدلات التوريد، مشددً على رؤساء الوحدات المحلية بالمتابعة اليومية للمزارعين وعمليات التوريد وتقديم كافة التيسيرات للمزارعين أثناء عملية التوريد، ومناشداً جموع المزارعين بتوريد القمح للصوامع والشون المخصصة لهذا الغرض بنطاق المحافظة.