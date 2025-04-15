محافظ جنوب سيناء يشيد بدور شركات البترول كشريك استراتيجي في دعم خطط التنمية

جنوب سيناء- رضا السيد:

استقبل الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، اليوم الثلاثاء، وفدًا من إحدى الشركات الرائدة في قطاع البترول والطاقة، لبحث سبل التعاون المثمر بين الشركة والمحافظة، وتعزيز المشروعات التي تدعم البنية التحتية، والخدمة المجتمعية، وتوفير فرص عمل لأبناء المحافظة.

وأشاد الوفد بالجهود المتميزة التي يبذلها محافظ جنوب سيناء، في دعم شركات الطاقة والبترول العاملة بنطاق المحافظة، والتي تسهم في تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمنطقة.

وأكد الوفد على التزام الشركة بدعم المجتمع المحلي في جنوب سيناء من خلال المشروعات التنموية والبرامج الاجتماعية التي تنفذها الشركة.

كما أشاد محافظ جنوب سيناء، بدور شركات البترول كشريك استراتيجي في دعم خطط التنمية المستدامة بالمحافظة، مؤكدا على أهمية تعزيز الشراكة بين المحافظة وشركات القطاع العام والخاص، خاصة في مجالات الطاقة والبترول، لتحقيق رؤية مصر 2030.

وجرى مناقشة التعاون المستقبلي، مع التركيز على المساهمة والخدمة المجتمعية وإقامة المشروعات التي تدعم البنية التحتية، وتوفر فرص عمل لأبناء المحافظة، مما يعزز من مكانة جنوب سيناء كوجهة استثمارية وتنموية متميزة.