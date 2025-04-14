إعلان

إصابة شخصين في حادث تفحم سيارة نقل ببني سويف

10:57 ص الإثنين 14 أبريل 2025

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

بني سويف-حمدي سليمان:

أصيب شخصان، في تفحم سيارة نقل على طريق "الزعفرانة-بني سويف"، اليوم الاثنين.

تلقت مديرية أمن بني سويف، إخطارا من شرطة النجدة، بانقلاب سيارة نقل تحمل لوحات معدنية "و.ر.ج 7184"، واحتراقها على طريق "الزعفرانة-بني سويف"، في نطاق الكيلو 75 اتجاه البحر الأحمر، فجرى التوجيه بسرعة انتقال سيارات الإسعاف والحماية المدنية إلى موقع الحادث.

انتقلت سيارات الحماية المدنية، والإسعاف إلى موقع البلاغ، وجرت السيطرة على ألسنة النيران، ونقل المصابين إلى المستشفى التخصصي لتلقي الإسعافات الأولية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

بني سويف سيارة نقل طريق الزعفرانة
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

هيئة الدواء تحسم جدل زيادة أسعار 3 آلاف صنف "الأكثر مبيعا": لا نية لموجة جديدة
الدولار ينزل من مستواه التاريخي في منتصف التعاملات بالبنوك اليوم
عضو بـ"الأطباء" يرد على عمرو أديب: هل دفعت تكلفة تعليمك قبل عملك في أوربت؟