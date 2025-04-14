إصابة شخصين في حادث تفحم سيارة نقل ببني سويف

بني سويف-حمدي سليمان:

أصيب شخصان، في تفحم سيارة نقل على طريق "الزعفرانة-بني سويف"، اليوم الاثنين.

تلقت مديرية أمن بني سويف، إخطارا من شرطة النجدة، بانقلاب سيارة نقل تحمل لوحات معدنية "و.ر.ج 7184"، واحتراقها على طريق "الزعفرانة-بني سويف"، في نطاق الكيلو 75 اتجاه البحر الأحمر، فجرى التوجيه بسرعة انتقال سيارات الإسعاف والحماية المدنية إلى موقع الحادث.

انتقلت سيارات الحماية المدنية، والإسعاف إلى موقع البلاغ، وجرت السيطرة على ألسنة النيران، ونقل المصابين إلى المستشفى التخصصي لتلقي الإسعافات الأولية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة.