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الأنبا يوأنس يترأس قداس أحد الشعانين بكاتدرائية أسيوط والشوارع تتزين بالباعة والسعف -صور

02:25 م الأحد 13 أبريل 2025
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أسيوط - محمود عجمي:

ترأس الأنبا يوأنس، أسقف أسيوط وتوابعها للأقباط الأرثوذكس، صلوات قداس "أحد الشعانين" أو "أحد السعف"، في كاتدرائية رئيس الملائكة ميخائيل بأسيوط، بحضور كهنة وشمامسة وجمهور غفير من المواطنين.

شهدت شوارع أسيوط انتشارًا لبائعي سعف النخيل بالقرب من الكنائس والميادين العامة، حيث توافد الأقباط لشراء السعف المُعدّ بأشكال زخرفية مثل القلوب والأساور والصلبان، استعدادًا للاحتفال.

كما زُينت كنائس المحافظة بسعف النخيل والورود وأغصان الزيتون، في إطار التقليد السنوي المرتبط بذكرى دخول السيد المسيح إلى القدس.

يُعد "أحد الشعانين" الأحد السابع والأخير من الصوم الكبير، ويُمثل بداية "أسبوع الآلام" الذي يسبق عيد الفصح.

ويعود اسم "أحد السعف" أو "الزيتونة" إلى استقبال أهالي القدس للسيد المسيح بسعف النخيل وأغصان الزيتون، كرمز للنصر.

وخلال القداس، يحمل المصلون السعف ويرفعونه أثناء رش مياه التبرك، في طقس يعكس التقاليد الدينية العريقة.

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قداس أحد الشعانين الأنبا يوأنس كاتدرائية أسيوط
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