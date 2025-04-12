مصرع سيدة سقطت من تروسيكل فى قنا

قنا-عبدالرحمن القرشي :

لقيت سيدة مُسنة مصرعها، اليوم السبت، إثر حادث سقوطها من تروسيكل في قرية السمطا، مركز دشنا، شمالي محافظة قنا.

جاءت البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة دشنا يفيد بمصرع سيدة مُسنة إثر حادث تروسيكل في قرية السمطا.

وبعد الفحص تبين مصرع ف.م.م، تبلغ من العمر 80 عامًا، إثر سقوطها من تروسيكل في قرية السمطا مركز دشنا، وجرى إيداع الجثة داخل مشرحة مستشفى قنا العام تحت تصرف الجهات المختصة، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المعنية لمباشرة التحقيقات.