إعلان

مصرع سيدة سقطت من تروسيكل فى قنا

05:48 م السبت 12 أبريل 2025

مصرع سيدة سقطت من تروسيكل

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

قنا-عبدالرحمن القرشي :

لقيت سيدة مُسنة مصرعها، اليوم السبت، إثر حادث سقوطها من تروسيكل في قرية السمطا، مركز دشنا، شمالي محافظة قنا.

جاءت البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة دشنا يفيد بمصرع سيدة مُسنة إثر حادث تروسيكل في قرية السمطا.

وبعد الفحص تبين مصرع ف.م.م، تبلغ من العمر 80 عامًا، إثر سقوطها من تروسيكل في قرية السمطا مركز دشنا، وجرى إيداع الجثة داخل مشرحة مستشفى قنا العام تحت تصرف الجهات المختصة، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المعنية لمباشرة التحقيقات.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

حادث سير مصرع سيدة أمن قنا دشنا
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

تقارب حذر في مسقط.. مبعوث ترامب يلتقي مسؤولًا إيرانيًا بحضور عُماني ورسائل للحوار
الأرصاد: استمرار انخفاض الحرارة مع فرص لتساقط الأمطار خلال الأيام المقبلة