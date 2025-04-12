"ورحل رفيق العمر".. عارفة عبد الرسول تودع زوجها المخرج مصطفى درويش بالدموع في الإسكندرية (فيديو وصور)

الإسكندرية - محمد البدري

سيطر الحزن على ملامح الفنانة القديرة عارفة عبد الرسول خلال وداعها الأخير لزوجها المخرج مصطفى درويش، الذي رحل عن عالمنا أمس الجمعة.

ظهرت عبد الرسول في حالة من التأثر الشديد أثناء تشييع جنازة زوجها، التي انطلقت بعد صلاة الظهر اليوم السبت، من مسجد المواساة بمنطقة باب شرق في وسط الإسكندرية، ورافقها أفراد الأسرة والأصدقاء المقربون في لحظات مليئة بالحزن، قبل أن يُوارى جثمان الفقيد الثرى في مقابر المنارة بنفس المنطقة.

وكانت الفنانة قد أعلنت عن رحيل زوجها عبر منشور على صفحتها الشخصية بموقع "فيس بوك"، حيث كتبت: "ورحل رفيق العمر... مصطفى درويش". هذه الكلمات عكست حجم الحزن العميق الذي عاشته في وداع شريك حياتها.

شكّل رحيل مصطفى درويش صدمة كبيرة لعائلته وأحبائه، تاركًا خلفه إرثًا فنيًا خالدًا ومكانة مرموقة في قلوب محبيه.

ويُعتبر مصطفى درويش واحدًا من أبرز المخرجين في الساحة الفنية المصرية، حيث اشتهر بابتكاراته وإبداعاته في مجال الإخراج المسرحي؛ وقدّم درويش أعمالًا فنية تركت أثرًا كبيرًا في نفوس الجمهور، متأثرًا بعدة مدارس إبداعية ومتعاونًا مع نخبة من فناني المسرح المصري والعربي.

لم يقتصر إبداع درويش على المسرح، بل امتد ليشمل الإخراج السينمائي، حيث دمج بين الدراما والجماليات البصرية، مما جعله يحظى بشهرة واسعة.

رابط فيديو البث المباشر على مصراوي.. اضغط هنا