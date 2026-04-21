قررت هيئة سكك حديد مصر إدخال عدد من التعديلات التشغيلية على بعض القطارات، استجابة لمطالب المواطنين وحرصًا على تحسين مستوى الخدمة المقدمة لجمهور الركاب.

وجاءت التعديلات الجديدة من سكك حديد مصر على النحو التالي:

- إضافة محطة وقوف لقطار رقم (1008) تهوية (الإسكندرية/ أسوان) بمحطة فرشوط، اعتبارًا من يوم السبت الموافق 25/4/2026.

- إضافة محطة وقوف لقطاري (992 – 993) مكيف (القاهرة/ نجع حمادي) والعكس بمحطة أبو تشت، اعتبارًا من يوم الإثنين الموافق 5/5/2026، مع تعديل مسير قطاري (90) و(732) وفقًا لجداول التشغيل المرفقة.

ويأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات المهندس محمد عامر، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لسكك حديد مصر، بالاستمرار في تطوير الخدمات المقدمة لجمهور الركاب، وتلبية احتياجاتهم، وتيسير حركة تنقل المواطنين بين مختلف محافظات الجمهورية.

اقرأ أيضًا:

