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غرق طفلين في بئر ببني سويف

01:30 م السبت 12 أبريل 2025

حادث غرق - تعبيرية

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بني سويف- حمدي سليمان:

لقى طفلان مصرعهما غرقا، في بئر بأرض زراعية، في نطاق مركز سمسطا جنوب غربي بني سويف، وجرى نقل الجثمانين إلى المستشفى.

تلقت مديرية أمن بني سويف، إخطارا من مستشفى سمسطا المركزي، بوصول "محمد.خ.ع"، 5 أعوام، و"عمر.م.س"، 4 أعوام، جثتين هامدتين، ادعاء تعرضهما للغرق في بئر بأرض زراعية أثناء لهوهما، في قرية التضامن التابعة لدائرة المركز.

وبتوقيع الكشف الطبي عليهما بمعرفة مفتش الصحة، أفاد بعدم وجود ثمة إصابات ظاهرية، وأن سبب الوفاة إسفكسيا الغرق، و تحرر محضر بالواقعة.

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غرق بني سويف مديرية أمن بني سويف مستشفى سمسطا المركزي
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