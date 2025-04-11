عامل يشنق نفسه بحبل في سقف المنزل بسوهاج

سوهاج- عمار عبدالواحد:

أقدم عامل على الانتحار مستخدمًا حبل قام بربطه في جنش حديدي في سقف غرفته الكائنة بمنزل أسرته، دائرة مركز شرطة طما شمالي محافظة سوهاج.

تلقى اللواء صبري عزب، مدير أمن سوهاج، إخطارًا ا من غرفة عمليات النجدة بانتحار عامل دائرة مركز شرطة طما.

تبين وجود جثة مجدي ف ب ب 46 عامًا عامل ومقيم بذات الناحية مسجاة على ظهره في صالة شقة بالطابق الأول في منزل مكون من ثلاثة طوابق دائرة مركز طما، ويرتدي كامل ملابسه.

وبفحص الغرفة التي عثر بها على الجثة تلاحظ وجود حبل يتدلى من جنش حديدي في سقف الصالة، وبمناظرة الجثة تبين وجود سحجة دائرية غير مكتملة حول الرقبة ولا توجد به أي إصابات ظاهرية أخرى مع سلامة الأبواب والنوافذ ووجود كافة متعلقاته الشخصية تم نقل الجثة لمشرحة مستشفى طما المركزي.

وبسؤال كل من والدته شربات ة س م 85 عامًا ربة منزل، وشقيقه عيسى 35 عامًا سائق توك توك، ومقيمان بذات المنزل أقرا بمضمون ما تقدم وأضافت الأولى بأنها فوجئت بوجود جثة نجلها المذكور معلقة بحبل بالصالة فقامت بإنزالها بمساعدة الثاني وأن المذكور أقدم على الإنتحار لمروره بحالة نفسية سيئة وأيد الثاني ما جاء بأقوالها ولم يتهما أحداً بالتسبب فـي ذلك ونفيا الشبهة الجنائية.

حرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.



وتعمل الدولة على تقديم الدعم للمرضى النفسيين من خلال أكثر من جهة خط ساخن لمساعدة من لديهم مشاكل نفسية أو رغبة في الانتحار، أبرزها الخط الساخن للأمانة العامة للصحة النفسية، بوزارة الصحة والسكان، لتلقي الاستفسارات النفسية والدعم النفسي، ومساندة الراغبين في الانتحار، من خلال رقم 08008880700، 0220816831، طول اليوم.

كما خصص المجلس القومي للصحة النفسية خط ساخن لتلقي الاستفسارات النفسية 20818102.

وأكدت دار الإفتاء المصرية، أن الانتحار كبيرة من الكبائر وجريمة في حق النفس والشرع، والمنتحر ليس بكافر، ولا ينبغي التقليل من ذنب هذا الجرم وكذلك عدم إيجاد مبررات وخلق حالة من التعاطف مع هذا الأمر، وإنما التعامل معه على أنه مرض نفسي يمكن علاجه من خلال المتخصصين.