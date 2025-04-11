بالصور- رئيس جامعة الأزهر يتلقى العزاء في وفاة والده بكفر الشيخ

كفر الشيخ - إسلام عمار:

تقدم الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر الشريف، اليوم الجمعة، مراسم عزاء والده بمسقط رأسه قرية سنهور المدينة التابعة لمركز دسوق في كفر الشيخ.

جاء ذلك بحضور الدكتور نظير عياد مفتي الجمهورية، والدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية السابق، والدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، وعدد من قيادات الأزهر الشريف، وجامعة الأزهر، والأوقاف، وأعضاء مجلس النواب.

وشيع أهالي قرية سنهور المدينة التابعة لمركز دسوق في كفر الشيخ، اليوم الجمعة، والقرى والمدن المجاورة جنازة والد الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر الشريف.

تقدم رئيس جامعة الأزهر جنازة والده، والتي جرى تشييعها من مسجد الطباخين بمسقط رأسه قرية سنهور المدينة، بحضور الدكتور نظير عياد، مفتي الجمهورية، والدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية السابق، وعدد من قيادات الأزهر الشريف، وجامعة الأزهر، والأوقاف، والقيادات التنفيذية والشعبية.

وأم الجنازة الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، المصلين في صلاة الجنازة أسفل المظلة بساحات مقابر قرية سنهور المدينة ليوارى جثمانه الثرى بمقابر الأسرة الكائنة بالقرية.