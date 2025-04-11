فتح البنديرة 11.5.. محافظ الشرقية يعلن أجرة التاكسي بعد زيادة أسعار الوقود

الشرقية ياسمين عزت

أصدر محافظ الشرقية قراراً بتعديل تعريفة الركوب لسيارات التاكسي العداد بمدن المحافظة، ليكون فتح البنديرة 11.5 جنيه، تشمل كيلو متر واحد على أن تزداد القيمة بواقع 3 جنيهات لكل كيلو متر واحد، و9 جنيهات لساعة الانتظار الأولى وتزداد بواقع 8.5 جنيهات لكل ساعة إضافية، وكذلك تعديل تسعيرة الركوب لسيارات السرفيس داخل مدينة الزقازيق لتكون 4 جنيهات.

من جانبه اعتمد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية تعريفة الركوب الجديدة لسيارات الأجرة العاملة بجميع الخطوط سيارات السرفيس بخطوط السير داخل المدن بنطاق المحافظة وذلك بعد تحريك سعر المواد البترولية بمعرفة لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية.

شدد المحافظ على مدير إدارة المواقف بالإعلان عن تعريفة الركوب في مكان ظاهر في جميع مواقف السيارات بنطاق المحافظة وإلزام السائقين بوضع ملصق على كل سيارة بمكان ظاهر مدون به التسعيرة الجديدة وخط سير المركبة وعدد الركاب.

كما كلف المحافظ مدير إدارة المرور بإلزام جميع سائقي سيارات الأجرة بالإعلان عن تعريفة الركوب بمكان ظاهر وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

أوضح محافظ الشرقية أن قرار تعديل تعريفة الركوب جاء بما يتماشى مع مسافة كل خط سير ومراعاة للبعد الاجتماعي للمواطنين محذراً من استغلال المواطنين في تحصيل مبالغ أزيد من تعريفة الركوب المقررة ومؤكداً أنه سيتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين

كلف المحافظ وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالتنسيق مع مدير إدارة المرور ورؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديري إدارات المواقف ومباحث التموين بتكثيف الحملات التفتيشية على كافة المواقف العمومية والداخلية ومحطات الوقود ومستودعات البوتاجاز بنطاق دائرة المحافظة للتأكد من توافر المواد البترولية وأسطوانات البوتاجاز والإلتزام بالسعر الرسمي لمنع استغلال المواطنين ولضبط السائقين المخالفين.

شدد المحافظ على ضرورة التنسيق بين محافظة الشرقية والمحافظات الأخرى الإلتزام بتعريفة الركوب الجديدة لعدم حدوث مشاكل في أسعار التعريفة الجديدة والتيسير على الركاب، مطالباً المواطنين بالتعاون مع إدارة المرور والإدارة العامة للمواقف والجهاز التنفيذي وتحمل مسؤولياتهم وعدم الإستجابة لإستغلال السائقين والإبلاغ فوراً عن المخالفين من خلال الاتصال على الخــط الساخـــن: 2303693- 055 أو 114 (مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة على مدار 24 ساعة).