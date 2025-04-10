بالتزامن مع احتفالات سوهاج بعيدها القومي.. افتتاح مبنى للمعامل والأشعة والعمليات (صور)

سوهاج - عمار عبدالواحد:

افتتح اللواء دكتور عبد الفتاح سراج، محافظ سوهاج، اليوم، مبنى "ج" الجديد بمستشفى سوهاج العام، المخصص لخدمات "المعامل، والأشعة، والعمليات الجراحية"، وذلك في إطار احتفالات المحافظة بالعيد القومي، بحضور الدكتور محمد عبد الهادي، نائب المحافظ، والعميد أ.ح نادر نبيل، المستشار العسكري للمحافظة، واللواء أ.ح أحمد السايس، السكرتير العام المساعد، والدكتور عمرو دويدار، وكيل وزارة الصحة، والدكتور إيهاب هيكل، مدير المستشفى.

واستمع محافظ سوهاج إلى شرح مفصل عن المبنى الجديد، الذي يتكون من 4 طوابق.

وقد خُصص الدور الأول للمعامل والأشعة، ويشمل معمل الميكروبيولوجي، ومعمل أبحاث الدم، ومعمل الكيمياء الحيوية، ومعمل خاص بوحدة الكلى الصناعية التي تخدم 12 وحدة غسيل كلوي، بالإضافة إلى معمل الهرمونات.

كما يضم وحدة أشعة متطورة تحتوي على جهاز أشعة مقطعية طراز "سيمنس 128 سلايد"، والذي يُستخدم بكفاءة عالية في فحوصات شرايين المخ والقلب، وجهاز مقطعية "كانون 16 سلايد"، إلى جانب 3 أجهزة أشعة تليفزيونية وأجهزة أشعة عادية.

أما الدور الثاني فتم تخصيصه للإدارة العامة بالمستشفى، بينما يضم الدور الثالث جناح العمليات الجراحية الذي يحتوي على 4 غرف عمليات متخصصة في جراحات العظام، ويشارك في تنفيذ المبادرة الرئاسية للقضاء على قوائم الانتظار في تخصصات العظام والكسور وتغيير المفاصل.

ويُخصص الدور الرابع للحجز الداخلي بقسمي الرجال والسيدات في تخصص العظام، بطاقة استيعابية تبلغ 55 سريرًا.

وأكد محافظ سوهاج أن افتتاح هذا المبنى يُعد إضافة قوية للمنظومة الصحية داخل المحافظة، مشيرًا إلى حرص المحافظة الدائم على الارتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين بالتعاون مع وزارة الصحة.

كما أشاد بجهود الأطقم الطبية والإدارية بالمستشفى، مؤكدًا استمرار الدعم لتطوير القطاع الصحي بمختلف المراكز والمدن بنطاق المحافظة.