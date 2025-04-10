"التربية الإعلامية في عصر الرقمية".. جامعة أسيوط تمنح الصحفي محمود عجمي درجة الماجستير بامتياز

كتب ـ مصراوي:

حصل الصحفي محمود عجمي محمود، مدير مكتب مصراوي في محافظة أسيوط على درجة الماجستير بتقدير امتياز، من كلية التربية بجامعة أسيوط عن دراسة بعنوان «التربية الإعلامية لطلبة الجامعة على ضوء تداعيات الإعلام الرقمي.. دراسة ميدانية».

وتكونت لجنة الإشراف والحكم على الرسالة من كل من الدكتور أحمد عبد الله الصغير البنا أستاذ أصول التربية ورئيس مجلس قسم أصول التربية ومدير مركز تعليم الكبار كلية التربية – جامعة أسيوط، والدكتور عبده محمد عبده القصيري مدرس أصول التربية المتفرغ– كلية التربية – جامعة أسيوط، وبمشاركة الدكتور حنان أحمد الروبي أستاذ أصول التربية بكلية التربية ومدير مركز التعليم المدمج جامعة بني سويف، والدكتور أماني محمد شريف أستاذ أصول التربية ووكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية التربية جامعة أسيوط.

وحضر المناقشة الدكتور أحمد عبد المولى، نائب رئيس جامعة أسيوط لشئون التعليم والطلاب والدكتور محمد جابر قاسم وكيل كلية التربية بجامعة أسيوط، وكوكبة من الصحفيين والإعلاميين.

هدفت الدراسة إلى تقديم تصور مقترح لتفعيل دور جامعة أسيوط في تنمية التربية الإعلامية لدى طلابها على ضوء تداعيات الإعلام الرقمي. واستخدمت الدراسة المنهج الوصفي، معتمدة على الاستبانة كأداة لجمع البيانات من طلبة السنوات النهائية في الكليات النظرية والعملية بجامعة أسيوط وهي "الآداب، التربية، خدمة اجتماعية، علوم، صيدلة، حاسبات ومعلومات.

وتناولت الاستبانة مدى إدراك الطلاب لمفهوم التربية الإعلامية، وأساليب ممارساتهم العملية لها، ودور التعليم الجامعي في تنميتها، والمعوقات التي تواجههم في هذا السياق.