جريمة الحمراء.. جنايات أسيوط تُعاقب 5 متهمين بالقتل وحيازة مخدرات

أسيوط ـ محمود عجمي:

عاقبت الدائرة الحادية عشرة بمحكمة جنايات أسيوط شخصين بالسجن المشدد لمدة 18 عامًا، وثلاثة آخرين بالسجن المشدد لمدة 15 عامًا، بتهمة التعدي على شخص بالضرب في مشاجرة بالأسلحة البيضاء مما أدى إلى وفاته، بالإضافة إلى حيازة مواد مخدرة بمنطقة الحمراء بمدينة أسيوط.

صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد عبد التواب صالح رئيس المحكمة وعضوية المستشارين ضياء الدين أحمد دهيس نائب رئيس المحكمة وعلاء الدين سيد عبد المالك وحضور عمرو أبوسديرة وكيل النائب العام وأمانة سر عادل أبو الريش و زكريا حافظ.

تعود وقائع القضية رقم 8117 لسنة 2024 جنايات قسم ثان أسيوط، إلى تلقي مأمور قسم شرطة أسيوط بلاغًا من غرفة عمليات النجدة بوقوع مشاجرة بمنطقة الحمراء ووجود مصاب.

انتقل إلى موقع الحادث معاون وحدة مباحث قسم شرطة ثان أسيوط، وقوة من الشرطة، وتبين من المعاينة والفحص نشوب مشاجرة بين كل من "محمد. م. م" (29 عامًا، عامل)، و"كريم. ر. م" (26 عامًا، سائق تاكسي)، و"منصور. ر. م" (27 عامًا)، و"أحمد. ج. م" (32 عامًا)، و"إسلام. ن. ش" (26 عامًا، عامل) كمتهمين، و"علاء. ح. إ" كمجني عليه.

وأشارت التحريات إلى وجود خلافات سابقة بين المتهمين والمجني عليه، وعلى إثرها قام المتهمون بإعداد وحيازة أسلحة بيضاء (سكين، جنزير، عصي شوم، حجارة إنترلوك) وتوجهوا إلى منزل المجني عليه. وعند رؤيته، قام المتهم الأول بمحاولة طعنه وإحداث إصابته، بينما قام باقي المتهمين بالتعدي عليه بالأسلحة البيضاء والجنزير والعصي الشوم والإنترلوك، مما تسبب في سقوطه أرضًا متأثرًا بجروحه التي أودت بحياته.

وتوصلت التحريات إلى حيازة المتهمين الأول والرابع لجوهر الحشيش المخدر بقصد التعاطي.