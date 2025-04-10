44 سفينة على الأرصفة.. وصول 93 ألف طن بضائع استراتيجية لميناء الإسكندرية

الإسكندرية – محمد عامر:

سجلت حركة السفن والبضائع بميناء الإسكندرية نشاطًا ملحوظًا إذ جرى شحن وتفريغ 44 سفينة خلال الـ 24 ساعة الماضية، بواقع 32 سفينة بضائع عامة و6 سفن حاويات و3 سفن بترول و3 سفن متعددة الأغراض.

ووفقًا لبيان صادر عن ميناء الإسكندرية، اليوم الخميس، جرى تداول 93 ألف طن بضائع وسلع استراتيجية من بينها 69 ألف طن بضائع عامة، بالإضافة إلى كميات أخرى من البضائع المحواه والترانزيت.

وأشار أحمد بريقع، المتحدث الرسمي باسم ميناء الإسكندرية، إلى أنه جرى تداول 1349 حاوية مكافئة خلال 24 ساعة بواقع 1170 حاوية واردة و168 حاوية صادرة، فضلًا عن حاوية ترانزيت.

وأضاف المتحدث باسم ميناء الإسكندرية، أنه جرى دخول 6504 شاحنة إلى مينائي الإسكندرية والدخيلة، وخروج 6376 شاحنة بإجمالي 12880 شاحنة خلال 24 ساعة.

ومن جانبه، أوضح اللواء بحري أحمد حواش، رئيس هيئة ميناء الإسكندرية، أنه يجري الالتزام بإجراءات التأمين والأمن الصناعي والسلامة والصحة المهنية بكافة المخازن والساحات ومواقع العمل وإتباع المعايير البيئية القياسية لمنع التلوث.