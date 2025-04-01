صلى بالأهالي العيد ومات.. "أوقاف أسيوط" تقدم العزاء في وفاة إمام مسجد الغنايم - فيديو وصور

أسيوط – محمود عجمي:

نقلت مديرية الأوقاف بأسيوط، اليوم الثلاثاء، تعازي وزير الأوقاف الدكتور أسامة السيد الأزهري، إلى أسرة الشيخ محمد فتحي حسين، إمام مسجد العمارة بقرية العزايزة التابعة لإدارة أوقاف الغنايم، الذي توفي أمس إثر أزمة قلبية مفاجئة عقب أدائه صلاة عيد الفطر المبارك.

وتوجه وفد برئاسة الشيخ محمد عبد اللطيف محمود، مدير عام الدعوة والمراكز الثقافية بأوقاف أسيوط، والشيخ ناصر العزايزي، مدير عام المتابعة، والشيخ حسن بهلول، مدير إدارة أوقاف الغنايم، إلى منزل الفقيد لتقديم واجب العزاء، بناءً على توجيهات الدكتور أسامة السيد الأزهري، وزير الأوقاف، والدكتور محمود جاهين، وكيل الوزارة بأسيوط.

ونعى وكيل الوزارة، الراحل، قائلًا: "قضى حياته في خدمة القرآن الكريم والدعوة إلى الله، وإمامة المصلين بكل إخلاص"، داعيًا الله أن يتغمده برحمته ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله الصبر والسلوان.

وأصدر وزير الأوقاف قرارًا بصرف مبلغ 30 ألف جنيه من الموارد الذاتية للوزارة كإعانة عاجلة لأسرة الفقيد، بالإضافة إلى تسوية جميع مستحقاته المالية، مع التأكيد على الإسراع في الصرف، مؤكدًا أن ما قدمه الراحل سيكون في ميزان حسناته.

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