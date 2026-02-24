حققت مستشفيات جامعة بنها نجاحًا طبيًا جديدًا بقسم الأنف والأذن والحنجرة، بعدما تمكن فريق طبي من إجراء تدخل جراحي دقيق لاستخراج جسم غريب معدني استقر داخل الجيوب الأنفية لفتاة تبلغ من العمر 20 عامًا، وذلك دون حدوث أي مضاعفات.

وكانت المريضة ، حضرت إلى المستشفى وهي تعاني من نزيف بالأنف مصحوب بتورم في محيط العين، وأفادت بتعرضها لإصابة بطلق ناري من بندقية صيد.

وعلى الفور تم إخضاعها للفحوصات اللازمة، حيث أُجريت لها أشعة مقطعية على الأنف والجيوب الأنفية، كشفت عن وجود جسم معدني داخل الجيوب الأنفية الغربالية.

وبالتعامل السريع مع الحالة، تقرر إدخالها غرفة العمليات بقسم الأنف والأذن والحنجرة، حيث نجح الدكتور علاء عبد السميع، أستاذ مساعد الأنف والأذن والحنجرة، بمشاركة الفريق الطبي المعاون من أطباء وتمريض العمليات، في استخراج الجسم المعدني باستخدام منظار الجيوب الأنفية، في عملية اتسمت بالدقة العالية.

وعقب الاطمئنان على استقرار حالتها الصحية، سُمح للمريضة بمغادرة المستشفى في اليوم نفسه، في تأكيد جديد على جاهزية الأطقم الطبية والإمكانات المتطورة داخل مستشفيات جامعة بنها للتعامل مع الحالات الطارئة والحرجة بكفاءة واحترافية.

وجاء إجراء التدخل تحت رعاية الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس الجامعة، والدكتور محمد الأشهب عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات، والدكتور عمرو الدخاخني، وبإشراف الدكتور سامر بديع.