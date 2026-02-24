التقى المهندس عمرو لاشين، محافظ أسوان، بمسؤولي قطاع الكهرباء بالمحافظة، لبحث سبل التنسيق المشترك وتحقيق طفرة خدمية ملموسة للمواطنين، وذلك بحضور الدكتور أسامة رزق نائب المحافظ، واللواء ماهر هاشم السكرتير العام.

شارك في اللقاء المهندس أحمد صديق، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء، والمهندس هشام كمال، رئيس شركة المحطات المائية لإنتاج الكهرباء، وعصمت محمود مدير الشؤون المالية.

في مستهل اللقاء، قدم مسؤولو قطاع الكهرباء التهنئة للمحافظ بمناسبة توليه مهام منصبه، مؤكدين دعمهم الكامل لخطط المحافظة الرامية للارتقاء بالخدمات وتحقيق التنمية الشاملة، خاصة في القطاعات الحيوية التي تمس حياة المواطنين اليومية.

من جانبه، أعرب المهندس عمرو لاشين عن تقديره لروح التعاون والتنسيق بين الأجهزة التنفيذية وقطاع الكهرباء، مشيراً إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد تعزيزاً موسعاً للتعاون مع مختلف المؤسسات الخدمية للعمل بروح الفريق الواحد، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتعليمات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، بتحسين جودة الحياة وتوفير "حياة كريمة" للمواطنين في المدن والقرى.

وأكد المحافظ أن أجهزة المحافظة تمضي بقوة، بالتنسيق مع الوزارات المعنية، لتوفير الاعتمادات المالية والاحتياجات الفنية اللازمة لسرعة استكمال مشروعات التطوير الجارية، بما يضمن تلبية المطالب الجماهيرية وتحقيق جودة الحياة المنشودة لأهالي أسوان.